〈5月報稅季〉你免了沒？ 全台近247萬住家免繳房屋稅

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-13 11:27

5 月繳稅季讓納稅人荷包大失血，部分都會區的新房屋稅額以萬元起跳，但全台統計有 247 萬戶住宅不用繳房屋稅。依財政部 2022 年開徵的房屋稅資料，住家用房屋現值免稅案件將近 247 萬件，年增約 5.9 萬件。其中最多免稅住家的縣市為新北市，約 27.5 萬件，高居全台各縣市之冠。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，免稅房屋須同時具備兩大要件。首先是「房屋評定現值低於課稅標準」，中央母法以 10 萬元為基準，授權地方政府可隨房屋標準單價的增減做調整，因此各縣市的免稅現值門檻有些微差異；其次是「房屋需為住家使用」，所以非住家的店面、商廠辦，即便房屋現值低於課稅門檻，仍無法免稅。

張旭嵐指出，近年房屋稅免稅案件逐年成長，主要因為房屋評定現值，會因建物折舊而降低，而國內房屋已邁入了「超高齡社會」，屋齡逾 30 年危老標準的房屋超過 480 萬戶，且仍持續增加，所以低於課稅門檻的房屋也就越來越多；再來是近年部分縣市調高免稅標準，符合免稅標準的房屋數量也會增加。

現制的免稅住家不論是法人還是自然人持有，通通適用，也沒有設定戶數上限，成為課稅漏洞；但今年七月將上路的囤房稅 2.0 新制，限定免稅住家須為自然人持有、且全國以 3 戶為限，所以隨著新規條件趨嚴，往後免稅住家的成長趨勢也將趨緩。

統計顯示，全台各縣市當中，以新北市的免稅住家數量最多，免稅案件超過 27.5 萬件，占全國總數的 1 成以上，且年增案件數超過 1.3 萬件，增加件數同樣為全國第一。