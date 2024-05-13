全球「藥王」 易主！

鉅亨網新聞中心 2024-05-13 16:00

新舊世紀交替之際，雅培以 69 億美元收購年銷售額 25 億歐元的 Knoll，將 Meridia（西布曲明）和甲狀腺藥物 Synthroid 等產品整合到產品矩陣。雅培或許未曾預料到，一同收入的「D2E7」日後會雄霸全球「藥王」寶座十多年。

據《21 世紀經濟報導》報導，「D2E7」更為人熟知的名字是「修美樂」，即阿達木單抗。2002 年底，修美樂獲美國 FDA 批准，用於治療類風濕性關節炎。上市首年即成功進入近 40 個國家。2013 年，雅培分拆新藥和品牌藥業務，成立艾伯維（AbbVie）。自此，艾伯維與修美樂實現捆綁。

20 年間，修美樂創造了超過 2,000 億美元的收入，帶動艾伯維成為全球藥企巨頭。但隨著關鍵專利到期和生物類似藥上市，修美樂在 2023 年交出「藥王」桂冠，被默沙東 PD-1 帕博利珠單抗（K 藥）取代。

想要問鼎「藥王」寶座很難，想要坐穩更難。每款暢銷新藥的背後，是強敵環伺的嚴苛環境。一旦過了新藥專利保護期，銷售額、價格斷崖式下滑基本已是常態。以輝瑞的血脂調節劑阿托伐他汀鈣（立普妥）為例，2011 年核心專利過期後，2012 年銷售額直接腰斬，從 95.77 億美元降至 39.49 億美元，跌幅接近 59%。

申萬宏源的研究報告顯示，在 2022 年至 2027 年間，預計每年至少有 130 款藥物將失去在全球主要市場的獨佔權，都可能被仿製。在美國，大量小分子藥物和生物製品專利將到期，並失去市場獨佔權，其中小分子藥物獨佔權到期將在 2024 年迎來首個高峰，而生物製品主要集中在 2026～2028 年。