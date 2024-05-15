日幣滿手 如何爽玩日本又能智慧存股？
鉅亨網新聞中心 2024-05-15 09:40
日幣一貶再貶，不少民眾趁機撿便宜，滿滿日幣在手。不過，到日本旅遊總不可能一次花完，日幣存款利率又趨近於 0，如果只是把日幣閒置在銀行相當可惜，還不如投資以日幣計價的高股息基金，一來可以活化手中的日幣，發揮更好的投資效益；二來還可以參與收益機會，可說是一舉兩得。
旅遊、投資兩不耽誤
日本是台灣人最愛的旅遊國家之一，根據日本觀光局統計，2024 年 1-3 月台灣赴日旅遊人數累計高達 147 萬 8900 人，跟去年同期相比成長 88%。很多人更是每年到日本旅遊好幾次，趁日幣貶值之際，大量換匯。從前幾年的 0.25 一路換到如今徘徊在 0.21 左右，不少人手上已擁有百萬元以上的日幣部位，放在銀行沒利息，到日本花費又不需要如此多，如何將閒置的日幣做更有效運用？
建議不妨考慮以日幣計價的全球市場股票基金，例如貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金)，除了累積級別外, 亦推出日幣計價之配息級別。目前市場上日幣計價級別的基金，以投資日股為主，追求成長機會而非以收益為訴求。透過貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金) 既能為手中閒置日幣找到好去處，又能有機會獲得收益，可望累積再去日本衝一波的資金。
擁有股利 + 權利金雙重收益來源
為何該檔基金能擁有雙重的收益機會？歸功於「3% 股利搭配 4% 權利金」的收益策略奏效。
首先，基金聚焦具備股利收益、股利穩定與成長前景優質個股，並系統化預測不同國家的配股日期，例如歐洲通常在春季支付股息，台灣多在 6~8 月，日本則是 3 月及 9 月，運用資訊落差的優勢，更有效率地爭取潛在收益機會。
其次，為了增加收益管道，加入選擇權操作，即使處於震盪向上的市場，也能藉由收取權利金，掌握股市上漲動能與報酬機會。
AI + 大數據 智慧挑選優質高股息股票
全球高股息股票繁多，如何挑出高品質股票？貝萊德全球智慧數據股票入息基金 (基金之配息來源可能為本金) 以大數據蒐集整理資訊，並透過人工智慧分析形成投資訊號，篩選出訊號正面及股利表現優異的企業。尤其股息持續成長的企業，長期而言往往是股市贏家。
選出好股、獲取好收益機會的同時，該檔基金也運用智慧數據管理波動度，有助於降低投資組合波動度。相較同類型基金，無論是短中長期年化波動度，均比同類型平均值低。
降息雖須等待 但高股息股票後市可期
儘管聯準會 (Fed) 延後降息時程，不過，Fed 主席鮑爾最新談話已表明，未來升息機率低，目前正處於「升息已經結束、降息近在眼前」的環境，應有助於股息股票之表現。
統計自 1997 年以來，美國四次升息循環暫停後一年的主要資產表現，高股息股票平均績效領先幅度，勝過全球投資級債券，也打敗全球股票。以此來看，現階段是布局高股息股票的時點，投資人不妨藉由高股息股票基金，智慧存股、享受收益的投資機會！
本文為貝萊德行銷文宣
基金投資涉及一定程度之風險，建議投資人應一併審視自己的風險承受度及投資目的，再選擇最適合的投資標的。
股票入息基金所稱之「入息」係指基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。為獲取較一致性之配息收入，除股票投資之資本利得及股息收益外，賣出短期選擇權之已實現權利金收入亦屬於基金之配息來源之一。基金之衍生性金融商品投資策略，包括賣出短期選擇權買權操作，與其他股票型基金特性不同，在市場短線大幅上漲時，可能導致基金績效落後於市場之情形。為尋求一致地於該期間每月向股東分配股息，基金之配息可能由本金支出；惟上述配息政策並不表示配息固定不變。基金投資全球股票市場，亦即基金投資人亦將承擔股票基金一般所應承擔之風險，不會因為衍生性金融商品的操作而有所降低。此外，投資人應留意衍生性工具操作與本策略所可能產生之投資風險 (詳見公開說明書或投資人須知)。貝萊德證券投資信託股份有限公司獨立經營管理。台北市信義區松仁路 100 號 28 樓，電話: 0223261600。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中。投資人可至境外基金資訊觀測站 (http://www.fundclear.com.tw) 中查詢。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險；其他風險可能包含必須承受較大的政治或經濟不穩定、匯率波動、不同法規結構及會計體系間的差異、因國家政策而限制機會及承受較大投資成本的風險。當該基金投資地區包含中國大陸及香港，投資人須留意中國市場之特定政治、經濟與市場等投資風險。依金管會規定，目前直接投資大陸證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限且不得超過境外基金資產淨值之 20%。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。(穩定) 配息股份，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損；且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。在未扣除費用之下支付股息，可產生更多可分配的收入。然而，從本金支付的股息可能等於投資人獲得部分原始投資金額回報或資本收益。所有支付股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值立即減少。有關基金由本金支付配息之配息組成項目表已揭露於貝萊德網站，投資人可至 https://www.blackrock.com/tw 查詢。收益分配金額由基金董事決定，並預計定期檢視收益分配水準。惟如基金董事認為有必要 (如市況變化足以對相關基金造成影響等) 則可隨時修正收益分配金額，故每次分配之金額並非一定相同。股票型基金主要配息來源為股票／證券相關商品投資之已實現或未實現資本利得、股息收益或已實現權利金收入等，其中股息收益之概況可由年化股息率而得。基金每次配息金額之決定是根據已取得之資本利得及股息收益等配息來源狀況，並考量基金經理人對於未來市場看法，評估預定之目標配息金額是否需調整，若基金因為市場因素造成資本利得及股息收益等配息來源狀況不佳，將可能調降目標配息金額。詳細配息來源與情況請詳基金公開說明書或投資人須知之說明。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。申購手續費屬後收型之境外基金，手續費雖可遞延收取，惟每年仍需支付 1.25％的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文所提及之有價證券僅供說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議，亦不代表基金未來投資。© 2024 BlackRock, Inc. 及其附屬公司版權所有。
BlackRock® 乃 BlackRock, Inc., 或其附屬公司的註冊商標。任何其他商標歸屬其各自的商標權人 MKTGM0524A/S-3559244
- 澳洲房租連16月漲！線上說明會報名搶先機
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇