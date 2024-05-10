search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 尖點(8021)4月營收2.80億元年增率高達47％

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 14:16

尖點(8021-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣2.80億元，年增率47%，月增率4.02%。

今年1-4月累計營收為10.16億元，累計年增率25.93%。

最新價為30.7元，近5日股價上漲3.21%，相關其他電子上漲7.45%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+616 張
  • 外資買賣超：+602 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+14 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 2.80億 47% 4%
24/3 2.69億 34% 18%
24/2 2.28億 17% -5%
24/1 2.39億 8% -7%
23/12 2.58億 -2% -2%
23/11 2.62億 -6% -0%

尖點(8021-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電子線路板專用微型鑽針及銑刀之產銷。電子線路板製程加工。電腦數值控制工具機專用切削刀具及加工週邊設備之產銷。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty