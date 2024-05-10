營收速報 - 尖點(8021)4月營收2.80億元年增率高達47％
鉅亨網新聞中心 2024-05-10 14:16
今年1-4月累計營收為10.16億元，累計年增率25.93%。
最新價為30.7元，近5日股價上漲3.21%，相關其他電子上漲7.45%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+616 張
- 外資買賣超：+602 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+14 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|2.80億
|47%
|4%
|24/3
|2.69億
|34%
|18%
|24/2
|2.28億
|17%
|-5%
|24/1
|2.39億
|8%
|-7%
|23/12
|2.58億
|-2%
|-2%
|23/11
|2.62億
|-6%
|-0%
尖點(8021-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電子線路板專用微型鑽針及銑刀之產銷。電子線路板製程加工。電腦數值控制工具機專用切削刀具及加工週邊設備之產銷。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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