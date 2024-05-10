紅海危機持續影響！馬士基：遠東至北歐和地中海運力本季恐損失最多兩成

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 11:12

以哈衝突造成紅海緊張局勢的影響仍不斷顯現，部分船運公司的運力服務持續受到波及，全球運巨頭丹麥馬士基執行長柯文勝上周在公佈今年第一季財報時說，必須找到更多船隻來填補因為更長航距帶來的運力空缺，才能繼續為客戶提供班輪定期服務。

中國《上海證券報》報導，業內人士普遍認為，由於當前運價處於高檔，客戶對市場已有相應接受度，對貨物交付時間也有所預期，加上多數貨櫃運輸企業已採取航班調整等措施保證交貨期，航運企業需要考慮市場需求變化，以避免運力盲目擴張給產業帶來更長的痛苦期。

根據航運諮詢公司 Sea-Intelligence 數據，今年首季馬士基的船期準班率從去年第四季的 65.1% 下滑至 49%，對此柯文勝表示，原因是與競爭對手相比，馬士基訂購的新船很少，導致彌補因避開航行紅海而造成的長時間航行損失變得更加困難。

馬士基表示，為保護船員、船隻和貨物，將繼續在好望角繞航，並稱風險區域已經擴大，在向更遠的海域蔓延，迫使船隻進一步延長航程，導致貨物運送到目的地需要額外的時間和成本。

此外，由於船舶堆積、延誤及設備和運力短缺等一系列連鎖反應，馬士基預估今年第二季遠東至北歐和地中海市場的運力將損失 15% 至 20%。

根據航運諮詢公司 Alphaliner 數據，目前地中海航運 (MSC) 的運力總和已達 580 萬 20 呎標準貨櫃(TEU)，比第二名的馬士基多 155 萬 TEU，若按照手持訂單情況來看，目前排名第三的達飛恐將在運力規模上超過馬士基。

馬士基正透過加快航行速度和增加運力，盡全力提高可靠性，馬士基迄今還額外租了 12 萬 5000 個貨櫃。

對於新增的相關附加費，馬士基稱都是為了抵消更長的航程、更高的航行速度和額外的燃料成本，例如目前每趟航行燃油使用量增加 40%，以及租船費率目前高出 3 倍且租期通常為 5 年。

柯文勝表示，馬士基將繼續進行成本控制，以降低海運業務受阻帶來的額外成本，並提升物流與服務業務的利潤。

繼 3、4 月淡季發佈漲價通知後，達飛、赫伯羅德、馬士基等船運業者近日再次宣布上調部分航線費率，主要涉及歐洲地中海、非洲、南美等航線。

達飛將自下周三 (15 日) 起調整從亞洲到北歐均一費率(簡稱 FAK)，每 20 呎乾櫃 2700 美元，每 40 呎 5000 美元，直至另行通知，跟此前調整、5 月 1 日實施的運價相比分別調漲 500 美元和 1000 美元。

此前達飛還發佈通知稱下周三到 5 月 31 日（始發港裝貨日期）期間，調整從亞洲到西地中海、亞得里亞海、東地中海、黑海和北非新的 FAK 費率，東地中海達每 40 呎標準貨櫃 6300 美元，北非最高達 7800 美元。

赫伯羅特也將從下周三調高遠東至北歐及地中海之間的 FAK 費率，並自下周四起徵收非洲多地旺季附加費 (PSS)，費用在 250 美元至 600 美元不等。