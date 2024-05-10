歐美庫存消化等待中 巨大首季獲利大減37% 每股純益1.33元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-10 18:51
巨大 (9921-TW) 董事會於今 (10) 日通過 2024 年第一季財報，儘管中國自行車運動風行，銷售持續快速成長，但因歐美去化庫存及代工客戶調整訂單的影響，集團首季稅後純益 5.2 億元，季增約 85.05%，年減 37.8%，每股純益 1.33 元。
巨大 2024 年第一季營收 160.63 億元，毛利率爲 20.15%，季減 4.8 個百分點，年減 1.74 個百分點，單季稅後純益 5.2 億元，季增約 85.05%，年減 37.8%，每股純益 1.33 元。
同時，巨大公布 2024 年 4 月營收數字爲 69.08 億元，月減 3.04%，年減 1.75%，2024 年 1-4 月營收 229.71 億元，年減 15.46%。
巨大主管指出，2024 年首季在自有品牌銷售方面，捷安特中國內銷第一季銷售表現依舊強勁，營收較去年同期二位數成長。中國內銷市場因運動休閒風氣興起，帶動中高階公路車熱銷，銷售量價齊揚，隨著新車種上市，將持續推升營收成長。捷安特美國與歐洲公司雖受中低階產品庫存去化影響，營收低於去年同期，但第二季後隨著氣候回暖邁入傳統銷售季節，以及高階新車種推出刺激買氣，市場庫存將快速去化，預期之後營收也會逐漸改善。
巨大主管指出，電動輔助自行車 (E-Bike) 第一季銷售金額 (OB+OE) 因歐洲市場庫存仍高，各大品牌大打折扣呈現衰退，營收占比下降至 22%；但短期庫存因素不影響巨大對 E-bike 未來發展的信心。E-bike 不僅迎合綠能趨勢，透過產品不斷創新及多樣化，將更貼近消費者生活並擴大全球騎乘人口。
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