歐美庫存消化等待中 巨大首季獲利大減37% 每股純益1.33元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-10 18:51

巨大 (9921-TW) 董事會於今 (10) 日通過 2024 年第一季財報，儘管中國自行車運動風行，銷售持續快速成長，但因歐美去化庫存及代工客戶調整訂單的影響，集團首季稅後純益 5.2 億元，季增約 85.05%，年減 37.8%，每股純益 1.33 元。

巨大 2024 年第一季營收 160.63 億元，毛利率爲 20.15%，季減 4.8 個百分點，年減 1.74 個百分點，單季稅後純益 5.2 億元，季增約 85.05%，年減 37.8%，每股純益 1.33 元。

同時，巨大公布 2024 年 4 月營收數字爲 69.08 億元，月減 3.04%，年減 1.75%，2024 年 1-4 月營收 229.71 億元，年減 15.46%。

巨大主管指出，2024 年首季在自有品牌銷售方面，捷安特中國內銷第一季銷售表現依舊強勁，營收較去年同期二位數成長。中國內銷市場因運動休閒風氣興起，帶動中高階公路車熱銷，銷售量價齊揚，隨著新車種上市，將持續推升營收成長。捷安特美國與歐洲公司雖受中低階產品庫存去化影響，營收低於去年同期，但第二季後隨著氣候回暖邁入傳統銷售季節，以及高階新車種推出刺激買氣，市場庫存將快速去化，預期之後營收也會逐漸改善。