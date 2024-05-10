〈焦點股〉貨櫃三雄齊亮漲停燈！航運指數衝21個月高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-10 10:39

貨櫃三雄中，長榮 (2603-TW) 和陽明 (2609-TW) 尚未公布第一季財報，不過，萬海 (2615-TW) 甫公布第一季稅後純益 46.23 億元，每股純益 (EPS)1.65 元，優於市場預期，投資人對主營歐美長程線的長榮和陽明財報有高度期待，激勵陽明和萬海今 (10) 日均亮漲停燈號，長榮也逼近漲停，貨櫃航運指數一舉衝上 2022 年 8 月上旬來新高，航運占大盤成交比重近 7%。

萬海第一季合併營收 276.18 億元，年增 8.06%，稅後純益 46.23 億元，主要是因第一季運價回升，加上美元兌新台幣匯率升值，使營運績效轉虧為盈。

SCFI 指數自 2023 第四季均值 1089 點反彈至第一季均值 2010 點，近期也維持在 2000 點附近，有利海運業者的營收維持一定水準；可觀察到，長榮 4 月合併營收年增 42.43% 至 318.14 億元，創 2022 年 12 月以來新高，陽明也年增 35.33% 至 149.44 億元。

萬海指出，船舶運力受中東地緣政治緊張、船舶繞行導致周轉率下降，以及景氣回溫等各項因素影響，預期營運穩健好轉，並持續進行船舶汰舊換新，來提升競爭力。