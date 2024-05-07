海運Q3旺季樂觀訊號？貨攬業：開始出現空白航班

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-07 18:39

貨攬業者捷迅 (2643-TW) 今 (7) 日指出，儘管海運艙位整體仍供大於求現象，但已開始觀察到，歐美航線出現空白航班情形，預期這樣的狀況將延續到第三季旺季。

捷迅說明，航商持續面對市場艙位供給大於需求的挑戰，不過地緣政治緊繃，迫使大部分貨櫃輪航班繞行好望角，消彌部分運力，而兩條運河通行困難造成的外溢效應，使貨櫃輪第二季開始出現「空班」情況。

據統計，亞洲 - 北美西海岸 4、5 月各出現 11 個空白航班，預估亞洲到歐洲 5 月起也會因船舶供給不足開始出現空白航班，加上船舶集中到四大航線，又進一步排擠到南非、南美需求，造成運價上漲，捷迅預期，這樣的影響將延續到第三季旺季。

而接下來航商仍須面對接下來的挑戰有，美國東岸碼頭工會進行勞資合約協商，據過往西岸談判經驗預判，東岸勞資合約談判過程可能發生拉鋸情況。