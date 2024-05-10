〈敦泰法說〉Q2營收持平或小增 AMOLED觸控晶片陸續出貨毛利率走揚

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-10 17:12

驅動 IC 業者敦泰 (3545-TW) 今 (10) 日召開法說會，董事長胡正大表示，第二季營收大致持平或向上，且隨著 AMOLED 觸控晶片陸續出貨，毛利率也可望緩步走揚。

敦泰第一季營收 35.61 億元，季減 2%，年增 10.4%，毛利率 22.2%，季增 1.4 個百分點，年增 3.4 個百分點，稅後淨利 1.12 億元，季增 47%，年增 79%，每股稅後純益 0.54 元。

胡正大指出，第一季手機市場相對平穩，並無大幅成長或衰退跡象，不過組成有相當大改變，市場往 AMOLED 技術靠攏，預期今年就是黃金交叉年，AMOLED 市占率估達 55%，LCD 降至約 45%，

隨著 AMOLED 滲透率提升，敦泰產品組合也跟著改變，胡正大補充，公司主要布局 AMOLED 觸控 IC，由於其毛利表現好，也帶動第一季毛利率優化，預期第二季會再持續增加，至於 AMOLED 驅動 IC 現階段出貨量仍不大，持續努力中。

汽車應用方面，胡正大說，中國電動車市場競爭激烈，供應商也相繼推出高性價比產品，公司四年前就以 TDDI 優勢切入汽車市場，布局相對早，也廣獲客戶採用，在經歷半年至九個月的庫存調整後，出貨也重返成長。

針對 TDDI，胡正大坦言，TDDI 價格持續下降中，尚未完全停止，過去 12 個月降幅達 20%。