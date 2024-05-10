日本消費者支出連續第13個月下降 日銀恐被迫延後升息

鉅亨網新聞中心 2024-05-10 15:11

日本 3 月份消費者支出連續第 13 個月下降，為尋求推動實質薪資上漲更加強勁的政策制定者帶來了挑戰。

日本總務省周五 (10 日) 公布的數據顯示，3 月家庭支出年減 1.2%，連續 13 個月減少，而經濟學家的中位數預測為下降 2.4%，而 2 月則下降 0.5%。

農林中金總合研究所首席經濟學家 Takeshi Minami 表示，「消費疲軟可能會讓日本央行至少等到十月份，才能確認薪資和物價的良性循環已經到位，然後再升息。」「除非貨幣危機爆發引發資本外逃，否則日本央行不會升息來捍衛日元。」

就在這項疲弱數據發布的前一天，勞工部數據顯示，在大企業帶動下，儘管出現了約 30 年來最大幅度的加薪，但由於生活成本上漲超過了名目薪資，實際薪資連續兩年下降。

Minami 指出，消費可能已經觸底，但節儉消費者的趨勢仍然強勁，因為日元貶值可能會加劇生活成本上升。

家庭消費疲軟是政策制定者擔憂的問題，他們希望看到薪資強勁上漲和消費支出穩健帶動經濟持續成長。