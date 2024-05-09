日元貶至一周低！日本央行總裁突變強硬 下月或有望升息

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-09 08:43

由於美元指數 (DXY) 連三個交易日走強，日元兌美元 (USDJPY) 匯率今 (9) 日在亞洲匯市早盤貶值至一周低點，面對日元持續貶值，日本央行 (BOJ) 總裁植田和男昨 (8) 日突然警告，日元快速、單邊下跌對日本經濟不利，是不可取的，恐針對匯市波動採取貨幣政策應對措施，這番言論也重燃市場對於 BOJ 恐在 6 月升息的預期。

植田和男昨天在日本國會上說，日本匯率變動可能對經濟和物價產生重大影響，必須注意匯率波動對通膨的影響正變得比過去更大的風險，因此 BOJ 可能會採取貨幣政策應對措施。

明治安田綜合研究所指出，當日元兌美元匯率跌至 160 時，進口物價將上漲 8.7%，瑞穗研究與技術公司也估計，受日元大貶和油價高帳影響，2024 財年日本家庭平均支出負擔恐將額外增加 10.6 萬日元。

目前來看，美國維持長期高利率政策的可能性日益升高，意味著日元貶值恐將持續。富國銀行表示，在缺乏觸發逆轉的催化劑之際，美元走強和市場上的套利操作恐進一步延續，美元兌日元還有進一步上行空間。隨著其他 G10 央行在聯準會 (Fed)9 月可能採取行動之前降息，擴大的利差可能會進一步支撐美元，目前依舊看好短線套利前景，預計美元兌日元還有進一步上行空間。

關於日元大幅貶值的原因，市場人士認為，日美兩國利差持續擴大，是導致日元貶值的關鍵因素。日美公債殖利率差距擴大，吸引大量投機資金進行套利交易，也就是在利率較低的日本借錢，然後投資到另一個可獲得高回報的國家，進而獲得利差收益。 在美聯儲維持高利率的環境下，美國一直是以日元為資金來源的交易方向。

瑞銀 (UBS) 認為，由於 Fed 很可能將首次降息時間點延後到 9 月，美元未來幾個月仍將受到良好支撐，美元的強勢可能持續到今年第三季。

投機資金仍在大舉拋售日元，根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據，截至 4 月 30 日，非商業部門 (投機資金) 拋售日元規模仍超過 2 兆日元，但凈賣出金額較前一周有所下降。