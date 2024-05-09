日本4月外匯存底下滑 尚未反映干預情況

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-09 11:06

日本財務省周四 (9 日) 公布 4 月外匯存底減少 140 億美元，其中很大一部分與所持海外證券價值縮水有關，尚未反映當局干預市場的情況。

財務省指出，4 月外匯存底降至 1.14 兆美元。海外證券持有規模從 3 月的 9950 億美元，下滑至 9780 億美元。因殖利率上升，包含公債在內等海外資產市值下滑。

就在數據發布之前，日本疑似在近期兩度干預匯市，以支撐日元匯價，第一季發生在 4 月底，這可能要到 5 月初才會反映在外匯存底數據上。

儘管日本官員從未明確表示是否採取干預行動，根據彭博對央行經常帳所進行的分析，日本上周可能兩度出手買入日元，花費約 6.2 兆日元 (約 400 億美元)。

NLI Research Institute 資深經濟學家 Tsuyoshi Ueno 表示，若 4 月 29 日進行干預，結算日將會是 5 月 1 日，因此 4 月底的外匯存底可能沒有反映干預情況。