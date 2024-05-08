人手不足！日本12%便利商店不再24小時營業

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-08 14:00

日本《共同社》周一（6 日）發布的調查結果顯示，人力短缺、夜間需求減少等原因，日本約 6,400 家便利商店（約佔總數 12%）被迫改變經營策略，不再 24 小時營業。

《共同社》4 月對日本七家大型連鎖便利商店業者進行了問卷調查，調查結果顯示，約 6,400 家便利商店在 2 月～4 月縮短營業時間。

業界領頭羊 Seven-Eleven Japan 非 24 小時營業的店鋪數量，與 2020 年度相比大約增加 200 家，Lawson 也增加了 100 家左右。

北海道最大連鎖便利商店 Seicomart 縮短營業時間的店鋪比重最高，達到 87%，Seven-Eleven Japan、Lawson、全家（FamilyMart）相對較低，約 8%～10%。

部分便利商店已加速採用自助收銀機，以解決人手不足的問題。

自 Seven-Eleven Japan 1974 年 5 月在東京江東區設立全日本首家便利商店以來，此類 24 小時營業的便利商店隨處可見，為顧客提供食品、金融、包裹遞送等服務。