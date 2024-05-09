美降息循環前 法人3理由押寶高評級債基金

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-09 12:40

儘管美國通膨數據高於預期，但今年聯準會啟動降息循環仍可期。中國信託投信指出，「對的時間選對的工具」才能事半功倍，5 月 22 日開募的「中國信託高評級策略收益債券基金」，有別市場上的高評級債基金，70% 鎖定信評 A 級以上債券，無異於站在債券金字塔頂端用策略迎收益，再搭配增益策略布局「明日之星 (為非投資等級債)、可轉債」，有機會爭取到超額報酬。

聯準會降息時程不斷延後，甚至市場還傳出今年恐升息的聲音，為何現在還是進場投資級債好時點？中國信託高評級策略收益債券基金經理人房旼點出，有三大理由：第一是聯準會「升息」機率很低，目前市場共識的情境仍會是降息趨勢，最有可能在 2024 年 9 月啟動降息、7 月也有 5 成機率、6 月降息機率低，因此 6 月進場後不僅可望賺債息，未來還有機會賺到降息帶來的資本利得。

房旼進一步分析，就過去經驗來看，降息循環下「債券」表現優於各類資產。觀察在 2001 年、2007 年、2019 年三次降息循環中，債券表現都明顯優於其他類資產，包括全球股市、新興股市、大宗商品。

第二，債券殖利率位處相對高位，截至 2024 年 4 月 15 日，美債十年期的殖利率達 4.72%，高於十年平均 2.9%；全球綜合債券殖利率高達 3.97%，也高於十年平均 1.93%；全球公司債殖利率更高達 5.69%、高於十年平均 3.48%。高債息將提供債券很好的下檔保護。

第三大理由，在現階段高利環境下，非投資級債的違約率攀升，高評級債相對安全形成屏障。房旼強調，中國信託高評級策略收益債券基金有七成布局在高評級債券，也就是 A- 以上的債券，據穆迪統計 1981 年至 2022 年，高評級債券的平均違約率約在 0% 至 0.05%，而 BBB 級達 0.17%，都較 BB 級的 0.89%、CCC-C 級的 9.09% 來得低。

房旼強調，主動基金的好處就是會靈活配置、不會一成不變，當降息時會拉長存續期、升息時會縮短存續期避開利率風險，現階段基金主要配置在以美國為主要成熟國家、避開新興市場，美國比重高達近八成主要是美國債市夠深、夠廣，較多選擇，若未來歐洲率先降息的話也會考慮拉高比重。