全家Q1獲利回升至3年來同期高 喜迎Q2、Q3旺季

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-09 10:24

連鎖超商全家 (5903-TW) 第一季稅後純益 2.61 億元，年增 32.1%，每股純益 (EPS)1.17 元，創 3 年來同期新高，進入第二季後逐漸進入超商的傳統旺季，將針對冰飲品加強行銷，夏季高溫商機可期。

全家指出，第一季合併營收 248.8 億元，年增 7.57%，主要受惠於便利商店本業表現穩健、既存店日均銷售成長，再加上持續拓點，截至第一季全台達 4240 店。

而全家轉投資獲利挹注主要來自支援本業的福比麵包、晉欣食品、全台物流，以及登錄興櫃的餐飲事業全家國際餐飲 (7708-TE)，旗下四品牌總店數為 68 家，營收獲利雙成長，創下同期新高。

全家指出，便利商店本業成長穩健，主要是因差異化鮮食策略持續奏效，第一季業績年增 15%，占整體營收已突破 35%，尤其泛鮮食的自助熟食區，成長力道最為強勁，業績年增超過 30%。

全家 3 年前發動新型態熟食區策略以來，以中西炸烤物多元化商組，成功創造商圈個店差異特色，目前已突破千店，去年底再推出南洋酸辣燙馬尚煮，開拓東南亞口味新市場。

全家統計，至第一季底會員人數突破 1750 萬人，並持續提升「Fa 點」便民價值，週三會員日的常態行銷操作已養成定著，月均兑點人次成長 10%，會員營收占比穩定維持 50%。