〈5月報稅季〉領息族看過來 教你看懂基金配息怎麼報稅

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-06 13:27

5 月報稅季來臨，民眾是否對於基金報酬的繳稅問題而傷腦筋呢？一般來說，投資國內的配息級別基金，或投資海外基金且單一申報戶之全年海外所得合計數達 100 萬元以上，都要留意課稅與健保補充保費的議題。

買賣註冊地在台灣的境內基金，產生的資本利得目前免稅。至於基金配息，如來源為投資國內的股票，可選擇併入綜合所得稅或分離課稅，若採前者，享免稅額 8.5%、上限 8 萬元，採後者，稅率為 28%；如來源為投資國內的債券，則採分離課稅，稅率 10%；如來源為投資海外的股票或債券，則納入海外所得一併計算。

而買賣註冊地在台灣以外國家的境外基金，產生的資本利得或配息，均納入海外所得。海外所得適用最低稅負制規定，一般來說，不同基金同一年度的買賣損益可以互抵，且單一申報戶的全年度海外所得合計數達 100 萬元以上，才要申報，未達 100 萬元者，免予計入。