看準創新醫療！永豐新基金5/27開募 「股六債四」首重美國市場

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-08 16:11

隨著科技進步，民眾醫療行為漸從傳統轉向智慧，看準科技帶動的創新醫療商機，國內外科技大廠紛紛加大醫療領域投資，永豐投信推出聚焦醫療行為轉變所帶來的「醫療平台、設備、通路」的投資趨勢，以多元資產投資策略，建構分散風險的投資組合，該基金預計 5 月 27 日開募，其投資組合配置為「股六債四」，分布首重美國市場。

該基金配置股票占比約 50-60%，醫療通路、平台、設備暫訂各 3 分之 1，債券占比約 30-40%，REITs 則為 0-10%，永豐投信表示，將會依市況及投資機會納入投資組合。該基金有新台幣、美元、人民幣、南非幣四種計價幣別，保管銀行為兆豐商銀。

觀察該基金的選股重點，包括達文西機器人手術系統開發商 Intuitive Surgical、眼科醫療產品研發製造商 STAAR Surgical、美國藥品零售龍頭 CVS Health、丹麥藥廠諾和諾德及美商禮來等，永豐投信強調，透過多重資產投資策略，將可廣泛參與醫療產業的數位轉型及創新發展機會。

永豐投信總經理濮樂偉表示，智慧醫療已經高度應用在生活當中，幾乎是每個人都會接觸到的，根據統計，相關穿戴裝置複合年成長率達到 30%，設備方面的複合年成長率約 15%，此外，照護醫療如養身村、照護中心、藥局等，複合年成長率也都有 10% 以上，整體來說，醫療產業是可預見很穩健的成長，「每個人都跑不了」，未來再繼續結合高科技發展，是相當有潛力的。

永豐創新醫療多重資產基金擬任經理人陳世杰指出，即將募集的這檔新基金，瞄準創新醫療產業帶來的投資機會，超前部署「TOP」三大投資契機。其中 T 代表 Timing，當升息接近尾聲，通常是經濟成長動能相對趨緩的時候，金融市場震盪也相對較大，而醫療照護產業較不受經濟逆風影響，產業相對穩定。

O 代表 Opportunities，全球正面臨高齡化、醫療量能短缺、健康意識抬頭及創新科技的突破，醫療需求與日俱增，透過 AI、物聯網等科技打造的數位醫療服務，加快醫療院所效率、服務體驗，相關技術、設備等未來商機值得期待。