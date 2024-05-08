高股息ETF換股潮來臨 法人：高股息主動基金衝績效贏面大

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-08 09:58

高股息 ETF 換股潮來臨，資金開始擁抱績優標的，尤其是 ETF 新成份股獲資金簇擁下，成為盤面交投重心，投信法人表示，5 月台股亮點族群，建議鎖定高殖利率題材股、半導體先進製程及 AI 供應鏈等，或建議投資人採最簡單也最有效方式，就是選擇主動式高股息基金作中長線布局，也是今年布局台股穩中求勝之道。

新光臺灣高股息基金經理人吳文同表示，台積電上月在法說會明確指出，唯有 AI 需求成長明確且強勁，而 NB、手機等消費電子需求仍相對疲弱，使科技股籌碼凌亂、電子股買盤降溫，在短期缺乏利多下，近期資金轉往傳產的營建、資產、金融以及高股息股票，電金傳類股良性輪動。

另外，5 月為國內不少千億級高股息 ETF 替換新成份股月份，預估不少新納入成份股標的，包括傳產金融等，將持續獲龐大市場買盤挹注，股價將有機會繼續衝高。

除高股息績優股重拾資金關愛外，根據 CMoney 最新統計，截至 5/6 止，台股 5 檔高股息基金受惠於主動選股優勢，今年以來全數績效表現也維持兩位數的正成長表現，另外，從近 1 個月表現來看，包括野村台灣高股息、新光臺灣高股息、與國泰台灣高股息基金等 3 檔，投資績效也持續維持正報酬佳績。

觀察今年以來表現，野村台灣高股息績效高達 23.81%，位居第一，國泰台灣高股息以 17% 緊追在後，新光、富邦、元大三家主動式的高股息基金亦有 1 成以上的績效。