華新科公開收購轉投資雙信電機 期間延長至6/6

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-05-09 15:03

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 今 (9) 日代子公司釜屋電機株式會社公告，公開收購日本上市公司雙信電機株式會社因主管機關仍在審查程序中，公開收購期間延長至 6 月 6 日。

華新科為加強集團內的資源整合及決策效率，原定自 3 月 26 日起至 5 月 9 日止，透過持股 100% 子公司釜屋電機公開收購雙信電機流通在外普通股，但由於主管機關仍在審查程序中，故延長公開收購期間。

目前華新科集團對雙信電機綜合持股為 50.08%(華新科 1.94%、釜屋電機 48.15%)，擬透過公開收購，讓雙信電機將成為釜屋電機 100% 全資子公司，對股東權益無影響。

華新科表示，釜屋電機預訂公開收購雙信電機數量為 8,867,375 股 (含華新科持有股數 330,800 股)，惟若最終有效應賣之數量未達預定收購數量，但已達最低收購數量 2,027,024 股時，本公開收購案之數量條件仍告成就。

雙信電機為電子元件製造商，成立於 1938 年，主要業務為電力電子及資訊和資訊通信產品的研發、製造與銷售，主要產品為電容、濾波器、EMC 保護元件等，產品廣泛應用於工業設備領域和資訊通訊領域。