〈紐約匯市〉市場評估利率前景 美元延續升勢 日元連三貶

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-09 05:59

隨著投資人繼續押注美國經濟優於其他經濟體，美元指數周三 (8 日) 延續升勢，美元兌日元連續第三天走高，令投資人對日本當局的干預風險保持警惕。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.09%，報 105.51。

歐洲方面，瑞典央行宣布降息並預估今年還會再降息兩次後，瑞典克朗承壓，兌美元匯價貶逾 0.4%，至 10.9046 克朗兌 1 美元；英國央行 (BoE) 召開政策會議前夕，英鎊延續前一日跌勢，貶逾 0.1% 至 1.2496 美元。

瑞銀 (UBS) 外匯策略師 Vassili Serebriakov 表示，利差交易仍有吸引力，市場依然更傾向逢低買進美元兌日元。「我不認為市場忽視了干預風險，但是除非美國經濟前景出現重大變化，否則我們認為匯市格局不會有重大改變。」

投資人持續關注 Fed 的降息步調和時機。最新數據顯示，美國新增就業人口低於市場預期，加上官員們的發言顯示 Fed 仍傾向放寬政策，種種因素強化了人們對年底前降息的預期。

與此同時，歐洲主要央行已陸續調降利率。瑞典央行周三採取行動前，瑞士央行已率先於 3 月降息。假設數據朝正確方向發展，預料歐洲央行 (ECB) 將於 6 月首度降息。英國央行也正在為降息做準備。

XTB 研究總監 Kathleen Brooks 說：「我們所看到的是，未來幾個月，無論是 6 月還是 8 月，許多歐洲央行都會採取行動。Fed 在 9 月降息的可能性接近 50%，但我認為這仍可能變動。就目前而言，尤其是當前，重點在於歐洲率先降息，我們看到美元存在上行壓力。」

雖然交易員正在消化 Fed 在 9 月降息的預期，但最終是否如預期採取行動，取決於美國通膨是否持續回落至央行設立的 2% 目標。

瑞銀的 Serebriakov 認為，Fed 的預期在短期之內很難變得更鴿派，這就是市場仍傾向買進美元。

截稿前，歐元小跌 0.06% 至 1.0747 美元。

加密貨幣方面，比特幣下跌 2.2% 至 61,630.7 美元，連續四個交易日走低，為今年迄今最長的連跌紀錄。

截至台灣時間周四 (9 日) 約 6:00 價格: