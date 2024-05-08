瑞典央行8年以來首次降息 瑞典克朗走跌

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 18:38

瑞典央行搶先鄰近的歐洲央行，自 2016 年之後，8 年來首次下調基準利率，以期為瑞典陷入衰退的經濟提供喘息之機。

瑞典央行周三 (8 日) 聲明指出，將政策利率下調 25 個基點至 3.75%，並表示下半年可能再下調兩次。

此舉使瑞典央行成為繼瑞士央行之後，第二家在疫情後實施寬鬆政策的已開發國家央行，相較之下，美國聯準會仍受制通膨壓力及經濟實力，遲遲並未降息。

決定公布後，瑞典克朗下跌 0.6%，觸及當日低點兌歐元 11.7561。這些舉措使該貨幣接近今年最低水準，即 4 月底達到的 11.7709。

瑞典央行總裁 Erik Thedeen 表示，在打擊通膨上，央行已取得長足進步，但不能說已經擊敗通膨。央行仍將保持謹慎，但目前有可運作的獨立空間，央行的任務仍是將瑞典通膨率降至 2%。

對於貨幣而言，這項決定並不受歡迎。