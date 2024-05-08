不著陸就撞毀？華爾街投資專家：Fed再不降息 美經濟恐崩潰

鉅亨網編譯許家華 2024-05-08 14:33

在美聯準會 (Fed) 仍對降息前景猶豫不決之際，華爾街資深人士、道富環球市場股票研究主管 Marija Veitmane 示警，儘管目前美國經濟數據看似強勁，但已有不少跡象表明 ，經濟已感受到利率上升帶來的負面衝擊，Fed 若不盡快放寬貨幣政策，經濟崩潰即將來臨。

Veitmane 受訪時表示，「推遲降息會對經濟產生實際影響。因此，儘管目前我們仍處於平穩狀態，但不降息可能會在未來造成經濟問題。」

她預期，經濟會「未著陸，接著就撞毀」，「這是很有可能的前景。」

投資者一直對「不著陸」的前景抱有希望，這是通膨下降而成長保持強勁的最佳情況。

但 Veitmane 警告，經濟已經顯示出利率上升帶來的壓力。 例如，企業正面臨債務再融資成本上升的衝擊，穆迪的數據顯示，4 月 AAA 長期企業債券殖利率升至 5.28%。

借貸成本上升也給消費者帶來壓力。 Fed 數據顯示，2 月商業銀行信用卡利率升至 21.6%，為至少 30 年來的最高水準。

Veitmane 表示，美國消費者也開始精打細算、謹慎支出，零售支出似乎也在下降，進而影響星巴克等消費型大企業的業績表現，星巴克甫公布「最弱」的季度財報。

自 Fed 接連升息以來，經濟學家長期一直警告，高利率環境會使經濟陷入衰退，但近幾個月的數據顯示，美國 GDP 成長和市場就業仍然強勁，對市場對即將降息的熱情大潑冷水，轉而預期 Fed 會推遲放鬆貨幣政策，以免耽擱通膨降溫。