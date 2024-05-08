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鉅亨速報

營收速報 - 台新金(2887)4月營收66.50億元年增率高達29.2％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 19:15

台新金(2887-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣66.50億元，年增率29.2%，月增率3.58%。

今年前4月累計營收為280.65億元，累計年增率29.2%。

最新價為18.7元，近5日股價上漲4.18%，相關金融保險上漲2.71%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+37254 張
  • 外資買賣超：+38024 張
  • 投信買賣超：-66 張
  • 自營商買賣超：-704 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 6,650,423 29.2% 3.58%
2024/3 6,420,822 -0.13% -4.61%
2024/2 6,731,260 6.57% -18.54%
2024/1 8,262,876 25.82% 55.47%
2023/12 5,314,644 8.01% -13.99%
2023/11 6,179,034 -2.41% 17.6%

台新金(2887-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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