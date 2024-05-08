營收速報 - 台新金(2887)4月營收66.50億元年增率高達29.2％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 19:15
今年前4月累計營收為280.65億元，累計年增率29.2%。
最新價為18.7元，近5日股價上漲4.18%，相關金融保險上漲2.71%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+37254 張
- 外資買賣超：+38024 張
- 投信買賣超：-66 張
- 自營商買賣超：-704 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|6,650,423
|29.2%
|3.58%
|2024/3
|6,420,822
|-0.13%
|-4.61%
|2024/2
|6,731,260
|6.57%
|-18.54%
|2024/1
|8,262,876
|25.82%
|55.47%
|2023/12
|5,314,644
|8.01%
|-13.99%
|2023/11
|6,179,034
|-2.41%
|17.6%
台新金(2887-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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