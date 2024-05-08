〈進出口統計〉AI帶動4月出口374.8億美元 年增4.3%連6紅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-08 18:40

財政部今 (8) 日發布 4 月出口統計，資通與視聽產品受 AI 商機、供應鏈重組及業者擴產等影響，年增 1.1 倍，出口金額 374.8 億美元，年增 4.3％，連續第 6 個月正成長。累計 1 至 4 月出口，除資通與視聽產品年增 1.2 倍外，其餘貨品出口均呈跌勢。統計處副處長劉訓蓉指出，5 月出口呈現正成長是「毫無懸念」，預估上看 387 至 397 億美元。

劉訓蓉指出，台灣和同樣出口國的南韓相比，走勢相近，以其剛公布的 4 月出口額來看，呈現連 7 紅，台灣是連 6 紅。觀察 4 月全球經濟復甦步調依然偏緩，雖值產業淡季，且大多數貨類接單狀況欠佳，所幸人工智慧、高速運算等新興科技應用需求不墜，累計前 4 月出口 1478.1 億美元，年增 10.6%。

4 月出口主要貨品中，資通與視聽產品受人工智慧商機、供應鏈重組及相關業者擴大在臺生產等影響，年增 1.1 倍，前述趨勢亦使部分電子零組件流向由出口轉變為內銷，以致出口續減 17.7%；傳產貨類出口普遍受限於終端需求偏弱，其中礦產品年減 27.9%，機械亦減 13.1%。

累計 1 至 4 月出口，除資通與視聽產品年增 1.2 倍外，其餘貨品出口均呈跌勢 4 月對主要市場出口呈兩極化，對美國因資通與視聽產品買氣旺盛，出口值突破百億美元、年增率 81.6% 雙雙刷新單月最高紀錄；對東協小增 2.8%。

最明顯的是對日本因電子零組件出貨衰退及基期偏高，年減 39.6%，對中國大陸與香港、歐洲各年減 11.3%、6.5%。累計 1 至 4 月對美國、東協出口各年增 64.1%、25.0%，對日本、歐洲、陸港出口則分別年減 21.9%、6.1%、3.7%。