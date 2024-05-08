營收速報 - 建通(2460)4月營收2.67億元年增率高達45.33％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 17:15
今年前4月累計營收為8.80億元，累計年增率45.33%。
最新價為33元，近5日股價上漲6.43%，相關零組件業上漲0.87%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-372 張
- 外資買賣超：-371 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|267,031
|45.33%
|6.63%
|2024/3
|250,419
|-1.55%
|113.96%
|2024/2
|117,039
|-36.79%
|-52.34%
|2024/1
|245,593
|97.46%
|-13.75%
|2023/12
|284,738
|25.7%
|13.27%
|2023/11
|251,388
|8.35%
|17.85%
建通(2460-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為精密電子產品及其零件、電器類機器之製造、加工。銅之原、廢料買賣、電鍍加工、煉銅。前述有關產品進出口貿易業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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