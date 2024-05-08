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鉅亨速報

營收速報 - 建通(2460)4月營收2.67億元年增率高達45.33％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 17:15

建通(2460-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣2.67億元，年增率45.33%，月增率6.63%。

今年前4月累計營收為8.80億元，累計年增率45.33%。

最新價為33元，近5日股價上漲6.43%，相關零組件業上漲0.87%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-372 張
  • 外資買賣超：-371 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 267,031 45.33% 6.63%
2024/3 250,419 -1.55% 113.96%
2024/2 117,039 -36.79% -52.34%
2024/1 245,593 97.46% -13.75%
2023/12 284,738 25.7% 13.27%
2023/11 251,388 8.35% 17.85%

建通(2460-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為精密電子產品及其零件、電器類機器之製造、加工。銅之原、廢料買賣、電鍍加工、煉銅。前述有關產品進出口貿易業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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