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鉅亨速報

營收速報 - 2024年5月9日台股大型公司4月營收一覽（新增36家）

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 07:55

本次公布4月營收一覽

截至台北時間2024年5月9日07:55，彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計87家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
康和證-金融保險業 2.31億 675.5%
文曄-電子通路業 875.28億 118.9%
至上-電子通路業 213.93億 70.8%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
鑽石生技-其他業 -603,487,000.00 260.2%
台苯-塑膠工業 10.27億 61.8%
文曄-電子通路業 875.28億 30.5%
4月已公布營收一覽

截至目前，已公布4月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達87家。其中營收年增大於 25％有21家，年增小於-20％有10家。

4月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 21家
大於50億 >= 0% 41家
大於50億 < 0% 15家
大於50億 <= -20% 10家

4月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
鴻華先進-創-汽車工業 12.72億 2141.6%
康和證-金融保險業 2.31億 675.5%
技嘉-電腦及週邊設備業 285.24億 290.5%
文曄-電子通路業 875.28億 118.9%
至上-電子通路業 213.93億 70.8%

4月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
鑽石生技-其他業 -603,487,000.00 260.2%
鴻華先進-創-汽車工業 12.72億 82.6%
台苯-塑膠工業 10.27億 61.8%
文曄-電子通路業 875.28億 30.5%
矽統-半導體業 1,651萬 29.8%

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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