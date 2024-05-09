營收速報 - 2024年5月9日台股大型公司4月營收一覽（新增36家）
鉅亨網新聞中心 2024-05-09 07:55
本次公布4月營收一覽
截至台北時間2024年5月9日07:55，彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計87家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|康和證-金融保險業
|2.31億
|675.5%
|文曄-電子通路業
|875.28億
|118.9%
|至上-電子通路業
|213.93億
|70.8%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|鑽石生技-其他業
|-603,487,000.00
|260.2%
|台苯-塑膠工業
|10.27億
|61.8%
|文曄-電子通路業
|875.28億
|30.5%
4月已公布營收一覽
截至目前，已公布4月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達87家。其中營收年增大於 25％有21家，年增小於-20％有10家。
4月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|21家
|大於50億
|>= 0%
|41家
|大於50億
|< 0%
|15家
|大於50億
|<= -20%
|10家
4月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|鴻華先進-創-汽車工業
|12.72億
|2141.6%
|康和證-金融保險業
|2.31億
|675.5%
|技嘉-電腦及週邊設備業
|285.24億
|290.5%
|文曄-電子通路業
|875.28億
|118.9%
|至上-電子通路業
|213.93億
|70.8%
4月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|鑽石生技-其他業
|-603,487,000.00
|260.2%
|鴻華先進-創-汽車工業
|12.72億
|82.6%
|台苯-塑膠工業
|10.27億
|61.8%
|文曄-電子通路業
|875.28億
|30.5%
|矽統-半導體業
|1,651萬
|29.8%
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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