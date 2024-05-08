晶睿代工及品牌營收不如預期 4月營收年月雙減

晶睿表示，雖然市場需求能見度仍不明朗，拉貨動能呈現減弱的趨勢，不過目前觀察，人工智能帶來的商機熱絡。晶睿進一步指出，近期在日本、美國、荷蘭的展覽可以看到，市場對具備邊緣 AI 的新款網路攝影機以及 VORTEX 雲端安防服務、VSS AI 智能監控系統展現的智慧影像分析功能極具興趣。