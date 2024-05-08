晶睿代工及品牌營收不如預期 4月營收年月雙減
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-08 18:35
安控大廠晶睿 (3454-TW) 今 (8) 日公告 4 月營收 5.45 億元，年月雙減。晶睿指出，受到客戶庫存調整以及專案遞延出貨影響，4 月代工及品牌 4 月營收不如預期，連累 4 月整體營收表現。
晶睿 4 月營收 5.45 億元，月減 12.9%，年減 37.2%。累計今年 1 至 4 月營收 21.29 億元，年減 35.4%。
晶睿表示，雖然市場需求能見度仍不明朗，拉貨動能呈現減弱的趨勢，不過目前觀察，人工智能帶來的商機熱絡。晶睿進一步指出，近期在日本、美國、荷蘭的展覽可以看到，市場對具備邊緣 AI 的新款網路攝影機以及 VORTEX 雲端安防服務、VSS AI 智能監控系統展現的智慧影像分析功能極具興趣。
為因應市場挑戰，晶睿持續開發 AI 相關產品，投資智能製造強化營運韌性，品牌業務專注於拓展 AI 安防解決方案和雲端安防服務市場。代工業務方面，將擴大北美以外的客戶基礎以及推出智能影像新品，包括從入門到高端全方位 AI 產品，以滿足更廣大的市場需求，刺激成長動能。
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