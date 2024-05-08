研勤OTT技術深化公部門合作 猴硐貓村導入智慧裝置

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-08 19:14

國內人臉辨識領導業者研勤 (3632-TW) 今 (8) 日宣布，子公司 FarBar 發霸科技擴大將技術導入公部門，攜手新北市政府動物保護防疫處，於猴硐貓公所外牆設置智慧電子顯示裝置。

研勤近年瞄準公部門的人臉辨識需求，不斷精進技術開發，此次與榮獲 112 年北台青年政策提案競賽金獎梅鹿勇團隊合作，將發霸的技術導入電子顯示看板，除了以數位科技拉近遊客和貓咪之間的距離，也成為協助愛心飼主更認識毛小孩的平台。

發霸總經理曾敬任進一步說明，這次使用 65 吋戶外防水觸控型廣告機，可自動調節顯示亮度，搭載智能散熱系統、防水喇叭，適合裝置於曝曬外牆，與適應瑞芳潮濕多雨的氣候。

發霸 FarBar 自創立起，即以行銷廣告機電子看板並提供硬體與後台軟體客製，從廣告機的軟體研發、硬體組裝，甚至機器到府安裝，整合產業鏈上下游，期望帶給客戶 360 度全方位服務，已成為台灣 OTT 多媒體服務 (Over-The-Top Multimedia Services) 霸主。

猴硐貓村被 CNN 評選為全球六大賞貓景點之一，今年日本熊本縣上天草市來台交流也指定前往，逐漸成為世界模範貓村；而猴硐貓公所早期為台鐵員工宿舍，2014 年新北市政府翻修打造成貓咪資訊站，由動保處委由人力進駐，成為動保教育知識諮詢服務中心。

猴硐貓公所外牆的電子顯示看板，以「貓咪地圖」介紹每隻貓咪姓名、性格和出沒地點，「貓咪學堂」教學親近貓隻的正確方式，「認養小棧」連結新北市 8 個動物之家的認養資訊，還有「商家地圖」、趣味「拍貼機」讓旅客在貓村之旅留下深刻回憶。