這家券商複委託2項創舉！美股交易免低消

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-08 18:17

隨著國人投資美股需求持續高漲，國泰證券為協助投資人每分錢都可透過正規監理的管道布局海外商品，近日在官網公告，推出美股交易「手續費率大調降、人工及電子交易皆免低消手續費」，美股金額單再從 1000 美元降至 100 美元。

據統計，2023 年國人透過國內券商複委託業務，前進海外交易的金額創新高達 4.48 兆元，其中，美國市場占比 75%。

國泰證說明，海外投資管道選擇多元，帶動多數國人看中海外券商「不收手續費」特點，紛紛前進海外券商開戶，其中不乏在海外券商開戶後直接進行交易，然而，海外券商雖沒有收取手續費，但仍存在許多投資風險，包括操作複雜 (資料蒐集成本與退稅處理難度高)、總費用昂貴 (如跨國匯款費用、需臨櫃設定網路約定帳戶、跨國複雜文件處理等行政成本)，以及不受國內監管等特性。

國泰證提醒投資人，除了慎選投資標的與介入時間外，正規安全的券商平台更是首要，而國泰證協助投資人以更安全的方式前進海外市場，責無旁貸。

回顧國泰證券去年全年複委託業務交易金額共 8894 億元，占全台複委託業務 20%，連續 8 年穩居複委託市場龍頭；而國泰證美股定期定額市占率近 40%。

據了解，國泰證「美股免低消大優惠」新制上路後，每次下單的手續費大幅下降，且不論是電子交易或人工交易都沒有低消門檻。

另一個亮點為，國泰證今年開春推出的「美股金額單」碎股交易服務，最低下單金額由 1000 美元調降為 100 美元，投資人僅須百美元即可買進屬意美股標的。