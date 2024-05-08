保瑞首次納入USL營收、胃食道逆流產品助攻 4月營收登14個月新高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-08 18:07
保瑞 (6472-TW) 今 (8) 日公告 4 月營收 16.4 億元，年月雙增，且登上 14 個月以來單月新高。保瑞表示，4 月起正式接手美國子公司 USL 並納入營收，加上 4 月安成藥業旗下胃食道逆流產品在美國市場競爭態勢回穩，帶動 4 月營收表現亮眼。
保瑞 4 月營收 16.4 億元，月增 1.18 倍，年增 80%。累計今年 1 至 4 月營收 45 億元，年減 20.95%。
保瑞指出，4 月 1 日起正式接手美國子公司 Upsher-Smith Laboratories(USL) 的營運管理，首次將 USL 旗下營收合併至保瑞集團，目前 USL 旗下業務主要仍以美國市場藥品銷售為主，USL 營收將歸屬全球市場銷售業務中的一部分。此外，安成藥業旗下胃食道逆流產品 Dexlansoprazole 在美國市場競爭態勢回穩，市占持續保持領先，使得 4 月全球市場銷售業務營收一舉突破 11 億大關。
保瑞進一步提到，若排除新併入之 USL 營收，原有的安成藥業與保瑞聯邦本月業績亦較去年同期成長逾 5%，顯見原有業務仍有持續的成長潛力。4 月全球委託代工 CDMO 業務同樣有亮眼表現，配合客戶專案進度及出貨排程，4 月營收較 3 月增加近 11%，已連續兩個月達成雙位數成長目標。
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