保瑞首次納入USL營收、胃食道逆流產品助攻 4月營收登14個月新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-08 18:07

保瑞 (6472-TW) 今 (8) 日公告 4 月營收 16.4 億元，年月雙增，且登上 14 個月以來單月新高。保瑞表示，4 月起正式接手美國子公司 USL 並納入營收，加上 4 月安成藥業旗下胃食道逆流產品在美國市場競爭態勢回穩，帶動 4 月營收表現亮眼。

保瑞 4 月營收 16.4 億元，月增 1.18 倍，年增 80%。累計今年 1 至 4 月營收 45 億元，年減 20.95%。

保瑞指出，4 月 1 日起正式接手美國子公司 Upsher-Smith Laboratories(USL) 的營運管理，首次將 USL 旗下營收合併至保瑞集團，目前 USL 旗下業務主要仍以美國市場藥品銷售為主，USL 營收將歸屬全球市場銷售業務中的一部分。此外，安成藥業旗下胃食道逆流產品 Dexlansoprazole 在美國市場競爭態勢回穩，市占持續保持領先，使得 4 月全球市場銷售業務營收一舉突破 11 億大關。