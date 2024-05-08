AI、重電帶動台股收盤衝20700點，今日撐盤要角還有誰？PCB族群表現強勢，這2檔衝漲停！
鉅亨研報 2024-05-08 15:52
1. 通膨居高不下、投資人對降息期待與新公布財報雜陳，美股 (07) 日四大指數漲跌互見。
2. 台股 (08) 日開低震盪，電子權值股台積電 (2330-TW)、聯發科(2454-TW) 領上攻，電機、觀光與 Al 類買盤點火，健策 (3653-TW)、英業達(2356-TW)、廣達(2382-TW) 等走強，PCB 族群表現強勢，建鼎 (3044-TW)、燿華(2367-TW) 亮燈漲停。經兩周整理，重電族群亦回神，華城 (1519-TW) 盤中大漲逾 9%，士電 (1503-TW)、亞力(1514-TW) 大漲逾 6%，大同 (2371-TW) 更躍上 (08) 日成交量第二名，盤中漲逾 4%。
3. 盤中指數由黑翻紅，收盤站上 20700 點大關，上漲 46.98 點，收 20700.51 點。反觀，櫃買指數走跌，跌 0.08 點，收 250.59 點。
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