營收速報 - 太景*-KY(4157)4月營收482萬元年增率高達157.32％
鉅亨網新聞中心 2024-05-08 20:15
今年前4月累計營收為1,481萬元，累計年增率157.32%。
最新價為14.95元，近5日股價下跌-2.61%，相關生技醫療股價指數上漲0.93%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1067 張
- 外資買賣超：-1050 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-17 張
近6個月營收一覽
|月份
|營收(千元)
|年增率
|月增率
|2024/4
|4,817
|157.32%
|86.56%
|2024/3
|2,582
|45.71%
|2.83%
|2024/2
|2,511
|114.25%
|-48.78%
|2024/1
|4,902
|73.89%
|66.96%
|2023/12
|2,936
|116.36%
|-5.59%
|2023/11
|3,110
|96.71%
|22.1%
太景*-KY(4157-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥研發。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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