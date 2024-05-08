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鉅亨速報

營收速報 - 太景*-KY(4157)4月營收482萬元年增率高達157.32％

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 20:15

太景*-KY(4157-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣482萬元，年增率157.32%，月增率86.56%。

今年前4月累計營收為1,481萬元，累計年增率157.32%。

最新價為14.95元，近5日股價下跌-2.61%，相關生技醫療股價指數上漲0.93%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1067 張
  • 外資買賣超：-1050 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-17 張

近6個月營收一覽

月份 營收(千元) 年增率 月增率
2024/4 4,817 157.32% 86.56%
2024/3 2,582 45.71% 2.83%
2024/2 2,511 114.25% -48.78%
2024/1 4,902 73.89% 66.96%
2023/12 2,936 116.36% -5.59%
2023/11 3,110 96.71% 22.1%

太景*-KY(4157-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥研發。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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