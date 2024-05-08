〈財報〉Reddit上市首季業績亮眼 Q2前景看好 盤後漲逾14%

鉅亨網編譯許家華 2024-05-08 12:30

有「美版 PTT」之稱的美國社群媒體 Reddit，周二 (7 日) 公布今年 3 月 IPO 後首份財報，第一季業績亮眼，第二季營收高於分析師預期，激勵盤後股價漲逾 14%。

Q2 財測關鍵數據 vs 華爾街預期

營收：介於 2.4 億至 2.55 億美元 vs 2.4 億至 2.24 億美元 (LSEG 查訪共識)

以預估營收中值計算，意味第二季營收自去年同期的 1.83 億美元上升，年增率約 32%。

第一季財報關鍵數據 vs. 華爾街預期

每股虧損：8.19 美元 vs. 8.71 美元 (LSEG 查訪共識，但可能無法相比)

營收：年增 48% 至 2.43 億美元 vs. 2.128 億美元

廣告營收：年增 39% 至 2.227 億美元

每日活躍用戶人數：8270 萬人 vs. 7660 萬人 (StreetAccount 查訪共識)

自每用戶平均所得營收 (ARPU)：年增 8%，自 2.72 美元上升至 2.94 美元

Reddit 去年同期營收 1.637 億美元，今年年增 48%，且廣告營收也見 39% 的成長率，高於頂尖同業表現。

2022 年各品牌公司減少支出以應對通膨，經歷一段時間後，數位廣告業再次健康成長。

Meta (META-US) 第一季廣告營收成長 27%，其次是亞馬遜 (AMZN-US) 成長 24%，谷歌母公司 Alphabet(GOOGL-US) 以 13% 成長率位居第三。

Reddit 淨虧損 5.751 億美元。 股票補償費用和相關稅費為 5.955 億美元，主要是因為首次公開發行產生的費用。

Reddit 由 Alexis Ohanian 和公司執行長 Steve Huffman 於 2005 年創立，其平台上託管著數百萬個線上論壇。

Reddit 於 3 月在紐約證券交易所開始交易，股票代號為「RDDT」，該公司的 IPO 定價為每股 34 美元，估值約為 65 億美元。2021 年科技股估值火熱時，Reddit 私募市場估值達到 100 億美元。

Reddit 周二收高 2.34% 至每股 49.40 美元，盤後飆漲 14.7%，報每股 56.66 美元，此前一度超過 58 美元。