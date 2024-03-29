兩日挫近25%！Reddit跌破上市首日收盤價 遭批「嚴重高估」

鉅亨網編譯許家華 2024-03-29 10:23

周四 (28 日) 股價重挫 14.6% 至每股 49.32 美元，本周收盤已跌破掛牌首日的收盤價 50.44 美元。周五美股因耶穌受難日休市。

Reddit 股價周三開始螺旋式下跌，當日收挫約 11% 至 57.75 美元。當日《彭博》報導，Hedgeye 風險管理公司稱 Reddit 股票「嚴重高估」，且列入公司的賣空名單中。

Reddit 本周稍早以公司文件披露，執行長 Steve Huffman 出售了 50 萬股。Verity 研究副總裁 Ben Silverman 稱此舉在預料之中，且這僅代表他持股的一部分。

與此同時，Reddit 營運長 Jennifer Wong 透露，她也出售了 51.4 萬股，目前持股降至 140 萬股。

Silverman 表示：「這總是存在一些脫節，因為公司上市通常有兩個目的，一是為公司本身創造流動性，以利擴張和發展，在這些情況下，通常允許內部人士套現以產生流動性，這是高層必須考慮的問題。」

「但如果前景如此光明，為什麼內部人士要拋售呢？」他補充。

Reddit 本周股價開盤走高，周一飆升 30%，儘管新街研究給予該股「中性」評級，但周二仍持續攀升 8.8%，收 65.11 美元。