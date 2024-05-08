全球擴張艱鉅 越南電動車VanFast股價暴跌65%

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 08:20

由越南首富支持的電動車製造商 VinFast Auto Ltd. 今年股價下跌 65%，鑑於越南市場有限，該公司的目標是到 2024 年底在多達 50 個市場銷售，凸顯了這家電動車製造商所面臨的挑戰。

越南首富 Pham Nhat Vuong（潘日旺）押注 100 億美元進軍電動車產業，旗下電動車廠 VanFast 計劃今年將車輛交付量幾乎增加兩倍，達到 10 萬輛，但在第一季勉強達到了該目標的十分之一。 同時，鑑於北卡羅來納州、印尼和印度的工廠計劃，該公司還需要為全球擴張籌集資金。

彭博分析師 Ken Foong 說：「VinFast 太雄心勃勃，隨著海外快速擴張，可能會繼續面臨挑戰。他們在越南可以做得很好，因為那裡沒有太多的競爭，但在美國和 其他地區，可能會有更多的競爭。」

趁競爭對手特斯拉 (TSLA-US) 上個月股價大跌之際，VinFast 正試圖打入全球市場。 自 8 月份美國市場首次亮相以來，這家公司已經損失了 90% 以上的市值，當時該股在上市兩週內飆升了 700%。

根據彭博社億萬富翁指數，董事長兼創辦人潘日旺控制該公司除少數股票外的所有股票，他的淨資產在同期內暴跌約 52%，至 212 億美元。 儘管如此，由於彭博社的指數直到該公司完成 SPAC 合併後才考慮他在 VinFast 的股份，潘日旺仍然比 VanFast 上市前富裕得多。

從紙面上看，他在第一個交易日獲得了近 400 億美元，這是該指數有史以來最大的財富躍升之一。

潘日旺擁有該公司近 98% 的股份，他承諾將至少再投資 10 億美元的個人財富到 VinFast。 他預測，這家汽車製造商將在 2025 年實現收支平衡或實現正毛利潤，第一季虧損 6.183 億美元。

到目前為止，在 2023 年總共調度了 34855 輛車後，它在今年前三個月只交付了 9689 輛汽車。 其大部分銷售都給了公司的關聯方。

鑑於越南市場有限，該公司的目標是到 2024 年底在多達 50 個市場銷售。 根據匯豐全球研究，今年東南亞國家的電動車年銷售量估計不到 100 萬輛。

JSC Automotive Consulting 董事總經理 Jochen Siebert 表示：「VinFast 可能會實現其生產目標，但不會實現銷售，因為越南市場太弱。他們的家用汽車市場沒有那麼大，他們出售的汽車相當昂貴 ，對於奢侈品市場來說很小。」

作為投資者懷疑的跡象，該股從去年年底的每股 8.37 美元跌至週五的 2.89 美元。

這家汽車製造商正在押注北卡羅來納州一個價值 20 億美元的製造綜合體——預計將於 2025 年底完工——併計劃在印尼和印度建立設施，以在關鍵市場建立業務。 在該公司截至 3 月底公佈約 29 億美元的淨債務後，這可能會為其資產負債表帶來進一步負擔。 現金和現金等價物僅 1.233 億美元。

一些分析師仍然看好該股，理由是該公司擴張的經銷商進展和交付速度。 Chardan Capital Markets LLC 的高級研究分析師 Brian Dobson 在 4 月 18 日的報告中寫道，其越南市場足以實現今年的目標。 經紀公司保持了該股票的買入評級，目標價為 13 美元。