社群平台Reddit向SEC交出IPO招股說明書 各版主可共襄盛舉
鉅亨網編譯許家華 2024-02-23 06:54
社交媒體公司 Reddit 經過多年籌備，周四 (22 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交 IPO 招股說明書，計劃在紐約證券交易所上市，股票代號為「RDDT」。
文件顯示，Reddit 去年營收 8.04 億美元，較前一年 6.667 億美元的營收成長 20%，其核心業務依賴網站上與 app 的線上廣告銷售。
Reddit 自成立以來一直呈現淨虧損，截至 2023 年底的年度淨虧損為 9080 萬美元，但較前一年 1.586 億美元的淨虧損下降。
截至 2023 年第四季，Reddit 表示其美國每位用戶平均收入 (ARPU) 為 5.51 美元，較前一年的 5.92 美元下降。全平台的 ARPU 是 3.42 美元，較前一年的 3.49 美元年降 2%。
Reddit 估計，到 2027 年「全球廣告潛在市場總額 (不含中國和俄羅斯) 將達到 1.4 兆美元。 目前，不包括中國和俄羅斯的廣告市場價值 1 兆美元。」
Reddit 表示目前正在建立搜尋功能。標普全球市場情報公司估計，2027 年搜尋廣告市場價值 7500 億美元。
Reddit 也詳細介紹其利用人工智慧技術 (AI) 改善廣告業務的計畫，期待為用戶和創作者提供必要的工具和激勵措施，以推動持續創作、改進和商業，為 Reddit 開闢更多的獲利管道。
Reddit 聲稱擁有超過 10 萬個社群，每日活躍獨立用戶 (DAUq) 平均 7300 萬人，以及每周活躍獨立用戶 2.67 億人。
Reddit 平台上的版主 (非受僱) 將能夠透過其「定向股票計畫」參與該公司的 IPO，即在股票開始交易前以 IPO 的價格購買 Reddit 股票，不同於其他公司將此特權留給大型投資人。因此，Reddit 表示，參與其 IPO 的個人投資者、散戶比例會比其他公司典型 IPO 的比例還高。
- 存股訊號響起？下一步怎麼做？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇