社群平台Reddit向SEC交出IPO招股說明書 各版主可共襄盛舉

鉅亨網編譯許家華 2024-02-23 06:54

社交媒體公司 Reddit 經過多年籌備，周四 (22 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交 IPO 招股說明書，計劃在紐約證券交易所上市，股票代號為「RDDT」。

文件顯示，Reddit 去年營收 8.04 億美元，較前一年 6.667 億美元的營收成長 20%，其核心業務依賴網站上與 app 的線上廣告銷售。

Reddit 自成立以來一直呈現淨虧損，截至 2023 年底的年度淨虧損為 9080 萬美元，但較前一年 1.586 億美元的淨虧損下降。

截至 2023 年第四季，Reddit 表示其美國每位用戶平均收入 (ARPU) 為 5.51 美元，較前一年的 5.92 美元下降。全平台的 ARPU 是 3.42 美元，較前一年的 3.49 美元年降 2%。

Reddit 估計，到 2027 年「全球廣告潛在市場總額 (不含中國和俄羅斯) 將達到 1.4 兆美元。 目前，不包括中國和俄羅斯的廣告市場價值 1 兆美元。」

Reddit 表示目前正在建立搜尋功能。標普全球市場情報公司估計，2027 年搜尋廣告市場價值 7500 億美元。

Reddit 也詳細介紹其利用人工智慧技術 (AI) 改善廣告業務的計畫，期待為用戶和創作者提供必要的工具和激勵措施，以推動持續創作、改進和商業，為 Reddit 開闢更多的獲利管道。

Reddit 聲稱擁有超過 10 萬個社群，每日活躍獨立用戶 (DAUq) 平均 7300 萬人，以及每周活躍獨立用戶 2.67 億人。