美兩券商開始追蹤Reddit股票 公司獲利狀況仍是最大擔憂

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-05 00:50

美國社群媒體平台 Reddit 前陣子風光上市，兩家華爾街券商日前給予其股票的評等平平，除了質疑該公司的獲利能力外，也擔心該股可能會變成所謂的「迷因股」。

Reddit 自 2005 年成立以來，一直沒有公布年度獲利，其股價目前已跌破每股 47 美元的發行價，而上月首次公開發行 (IPO) 定價為每股 34 美元。截稿前，Reddit(RDDT-US)周四盤中股價下跌 2.25%，每股暫報 45.94 美元。

華爾街券商 Bernstein 與 Baird 本周三首次發表對 Reddit 的股票評等，而摩根士丹利、高盛、摩根大通、美國銀行則要等到 4 月中旬，因為這些銀行是 Reddit 上市的承銷商。

Bernstein 給 Reddit 股票評等為「低於大盤」(underperform)，目標價訂在每股 40 美元，儘管該券商承認 Reddit 近期的潛力「令人信服」。

以 Mark Shmulik 為首的 Bernstein 分析師在報告中寫道：「如果 Pinterest(PINS-US) 和 Snapchat(SNAP-US) 繼續發揮其潛力，提高用戶黏性 / 商業意圖、更好的廣告工具......Reddit 的用戶參與度是最差的，用戶群不僅是匿名還有 NSFW(不適合工作觀看) 的內容，Reddit 還有什麼希望？」

另一家券商 Baird 看法就沒這麼悲觀，給予 Reddit 股票「中性」(neutral) 評等，目標價訂在每股 50 美元，原因是該公司基礎健康且利潤率有成長潛力。

先前 Reddit 受歡迎的程度在 2021 年的「迷因股」事件中達到新高度，當時一群散戶投資人在 Reddit 的論壇「wallstreetbets」上合作購買 GameStop(GME-US) 等被嚴重做空的公司股票。

Reddit 作為獎勵用戶計畫的一部分，該公司替符合條件的用戶和版主、某些董事會成員、員工和懂事的朋友及家人保留 8% 的股份。面相機構投資人和散戶投資人的 IPO 營銷工作已於本周開始。