WSJ：Reddit計劃替用戶保留IPO股票

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-21 21:34

根據華爾街日報 (WSJ) 周三 (21 日) 報導，美國社群媒體平台 Reddit 計畫向其平台用戶出售大量首次公開發行 (IPO) 股票。

據悉，Reddit 打算在下個月上市時，替 7.5 萬名文章產量豐富的用戶保留數量尚未確定的股票。用戶將有機會在股票開始交易前以 IPO 的價格購買 Reddit 股票，這一特權通常只會留給大型投資人。

這家總部位於舊金山的公司在 2021 年的一輪融資中估值約為 100 億美元，Reddit 對此並未立即回應置評請求。

根據路透上月報導，Reddit 已經替 3 月 IPO 制定詳細計畫。該公司最早在 2021 年 12 月就秘密提交 IPO 申請。

不過，IPO 市場尚未完全復甦，在過去兩年來一直苦苦掙扎、成交量低，而幾家新上市公司的股價低於 IPO 價格。