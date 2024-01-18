越南電動車製造商VinFast去年交車數未達目標 但第4季交車量大增

越南電動車 (EV) 製造商 VinFast (VFS-US) 周四 (18 日) 表示，該公司在 2023 年交車近 35000 輛，低於至少 40000 輛的目標，原因是部分地區電動車採用緩慢、競爭激烈和經濟不確定。

然而，該公司表示，2023 年最後三個月的交車量較第 3 季增加 35%，達到 13513 輛。

VinFast 去年 3 月開始在加州交車運動型多用途車 (SUV) VF 8，本月初宣布計劃在印度建立製造和電池工廠。它還打算拓展中東、拉丁美洲和亞洲（包括印尼）的更多市場。

VinFast 銷售和行銷副執行長 Tran Mai Hoa 在聲明中表示：「與前幾季相比，2023 年第 4 季車輛交車量顯著增加。」「然而，在充滿挑戰的市場背景下，某些地區的電動車採用率一直緩慢，導致交車量低於我們的預期。」

雖然 VinFast 在周四的公告中沒有說明按市場劃分的明確銷售數據，但第 2 季和第 3 季約 60% 的交車量流向其附屬公司 Green SM (GSM)，這是一家總部位於越南的計程車業者和租賃供應商，大多數由 VinFast 執行長 Pham Nhat Vuong 擁有。

VinFast 一位資深官員 10 月表示，該公司今年將擴大 GSM 的銷售。

尚未獲利的 VinFast 在汽車價格面臨壓力之際進入電動車市場，市場領導者特斯拉和比亞迪等中國企業紛紛降價。