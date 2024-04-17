〈財報〉越南電動車製造商VinFast上季銷量下滑 但虧損收窄

鉅亨網編譯段智恆 2024-04-17 20:40

越南電動車製造商 VinFast 周三 (17 日) 美股盤前公布第一季財報，雖然電動車銷量下滑，但該季虧損收窄。在全球電動車需求低迷之際，VinFast 設定雄心勃勃的目標，希望成為全球品牌。

根據財報，VinFast 今年前三個月淨損 6.183 億美元，較去年第四季減少 12.3%、營收年增 269.7% 至 3.026 億美元，但較去年第四季的 4.365 億美元大幅下滑。

圖：VinFast 財報

另外，VinFast 今年第一季交付 9,689 輛電動車，比去年第四季下滑 28%，去年全年總共交付 34,855 輛車。儘管如此，該公司還是重申今年交付 10 萬輛車的預測。

該公司表示，第一季 56% 的電動車銷售給公司的關聯方，而在去年全年，有 72% 的電動車和 46% 的電動機車交付給相關方，尤其是出租車公司 GSM Green and Smart Mobility Joint Stock Co.。

VinFast 的目標是到今年年底在全球多達 50 個市場銷售自己的汽車。在消費者對電動車的興趣逐漸減退之際，VinFast 推出了自己的品牌。然而隨著汽車需求放緩，美國電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 正在裁員 10% 以上，中國電動車製造商也陷入一場價格戰。

VinFast 於 2022 年底開始將首批電動車銷往美國，目前在美國 7 個州擁有 16 家經銷商，其中 10 家經銷商將在今年第二季開始營運。