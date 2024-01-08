目標擴張全球 越南電動車商VinFast將投資印度20億美元建廠

越南汽車製造商 VinFast (VFS-US) 表示，將斥資 20 億美元在印度建造電動車工廠；印度是全球銷售第三大的汽車市場。

繼在美國和其他主要市場推出銷售之後，印度南部泰米爾納德邦的工廠將是 VinFast 首次進軍印度。

該公司銷售和行銷副執行長 Tran Mai Hoa 在聲明中表示，該計畫凸顯了該公司對「零排放交通未來願景」的承諾。

VinFast 表示，第一階段建設投入 5 億美元，將港口城市 Thootukudi 周邊地區轉變為「一流的電動車生產中心」。據了解，該工廠將具備年產 15 萬輛汽車的能力。它沒有提供其他細節。

VinFast 是 Vingroup 的一部分。Vingroup 是一家規模龐大的企業集團，最初是 1990 年代烏克蘭的一家泡麵公司，由越南首富 Pham Nhat Vuong 創立並經營。

這將是 VinFast 首次進軍印度，也是全球擴張的一部分，其中包括向美國出口電動車。該公司目前正在北卡羅來納州建造一座耗資 40 億美元的電動車工廠，預計今年開始生產。

該公司目標是今年底在全球 50 個市場進行銷售。該公司去年 10 月表示計劃斥資 4 億美元在印尼興建一座電動車工廠。該公司已開始將越南製造的電動車運送到鄰國寮國，作為 Green SM 的車隊。Green SM 是一家電動計程車營運商，其主要股東為 VinFast 創辦人。

去年 Vinfast 在納斯達克上市，其股票價值不斷膨脹，8 月底時市值短暫高於通用汽車 (GM-US) 和福特汽車 (F-US)。但投資熱情已經降溫，該公司 2023 年前 3 季虧損超過 14 億美元。

雖然該公司一直很難在美國銷售電動車，而且其早期汽車也遭到不佳的評價，但該公司堅持認為，如果它能在擁擠且競爭激烈的美國市場取得成功，那麼它就可以在任何地方成功。