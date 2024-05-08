〈紐約匯市〉市場消化Fed官員發言 DXY走強 日元兌美元連二貶

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-08 06:48

隨著投資人消化聯準會 (Fed) 官員針對潛在利率路徑的最新發言，美元指數周二 (7 日) 上揚，日元兌美元連續兩個交易日走低。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.31%，報 105.38，為近一個月來首次連漲。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周二表示在米爾肯研究所 (Milken Institute) 的論壇中表示，抗通膨進展陷入停滯，部分與房市走強有關，這代表央行必須在「較長一段時間內」，甚至全年維持利率不變。

不過，卡什卡里也說，若通膨再次降溫，Fed 仍有可能降息。包含紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 等 Fed 官員近期的發言，似乎表明央行的下一步行動較傾向於降息。

儘管如此，FX Street 資深分析師 Joseph Trevisani 認為，目前缺乏一致的趨勢，表明利率會如一些市場人士，甚至 Fed 本身所希望的那樣下滑。」

歐元止步連三升，貶逾 0.1% 至 1.0755 美元。

日元連二貶，跌近 0.5% 至 154.57 日元兌 1 美元。即使日本官員就支撐本國貨幣發出新的警告，對龐大美日利差的預期，仍持續拖累日元匯價。

日本財務省主掌外匯事務的副大臣神田真人 (Masato Kanda) 警告，可能不得不對任何無序、投機驅動的外匯波動採取行動，顯示繼上周疑似以近 600 億美元的規模兩度干預匯市後，日本當局仍做好再次出手的準備。

在歷經 Fed 會議和最新就業報告出爐後，市場對 Fed 今年將降息兩次的預期升溫。根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，9 月至少降息 25 個基點的機率目前約為 64.5%。

澳幣止步連四升，貶 0.4% 至 0.6597 美元。澳洲央行 (RBA) 總裁布洛克 (Michele Bullock) 對通膨風險發出示警，暗示不太可能很快放鬆政策，但央行仍將維持利率穩定，避免採取強硬立場。

英國央行 (BoE) 周四 (9 日) 宣布政策決議前，英鎊下跌 0.44% 至 1.2508 美元，回吐前三個交易日累計升幅。市場預估英國央行將按兵不動。

截至台灣時間周三 (8 日) 約 6:00 價格: