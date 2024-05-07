股債混搭也有黃金比例 野村統計：過去43年兼顧報酬與風險 收益更勝純股、債

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-07 09:41

以長期投資而言，股市的報酬率極佳，如標普 500 指數自 1993 至 2023 年之間的年化報酬率為 10.1%，期間美股歷經三段大幅回檔，波段跌幅均超過 3 成。野村投信統計 1981 年至 2023 年美股、美債以及股六債四等三種投資方式，計算滾動式的５年年化報酬率，股 6 債 4 平均報酬近一成，最低報酬率 0.6% 亦仍為正值，凸顯股債平衡配置可兼顧報酬與風險。

野村投信表示，美股長期走勢震盪向上，因此只要長期投資，即使遭遇大幅回檔，若能熬過回檔時的陣痛期，回報將十分具吸引力，不過，困難點在於大多數投資人在股市走入空頭時難忍資產下跌，而選擇在股市低點時停損並轉入風險較低的資產如債市。

而若長期投資債券等低風險資產，資產增值潛力有限，以 1993 至 2023 年間投資彭博巴克萊美國綜合債券指數來說，年化報酬率僅 4.41%，明顯低於標準普爾 500 指數。事實上，透過股債資產的配置，不僅能有效減低資產波動程度，亦能參與股市上漲帶來的資本利得機會，是最適合投資人的方式。

根據駿利亨德森投資的統計，股六債四的資產配置可以有效地降低資產的波動幅度，根據回測資料，在比較 1981 年至 2023 年間美股、美債和股六債四投資組合的滾動 5 年年化報酬率後，股六債四的投資組合沒有出現負回報，最低的報酬率為 0.6%，優於純美股 (-2.3%，亦即累積下跌 11%) 以及純美債 (0.0%)。

進一步分析各類組合的 5 年年化報酬率平均值，純美股為 11.8%，純美債為 7.1%，股六債四則是 9.9% 居中，表現雖低於純美股，但資產報酬率的波動度亦明顯降低。從心理上來說，即使回測經驗顯示美股長期投報率佳，但一般投資人很難想像自己的投資在 5 年內下跌 11%，因此，股六債四的投資組合是能降低情緒影響的可行替代方案。