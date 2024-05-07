在台深耕逾30年 柏瑞投信榮獲《指標》台灣基金獎6座獎項肯定
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-07 19:37
第八屆 BENCHMARK《指標》台灣基金大獎近期公布得獎名單，柏瑞投信包含總代理 MFS 全盛在內，分別在「固定收益類別」和「股債混合類別」榮獲 6 項大獎肯定。
柏瑞投資在台深耕超過 30 年，1989 年在台灣成立柏瑞投顧 (前友邦投顧) 暨 1997 年成立柏瑞投信，為台灣首家純外商背景的國際投信公司。
在以量化數據為評比基準的個別基金獎項中，柏瑞亞太非投資等級債券基金在「亞洲高息固定收益」類別，獲得 2 座大獎，包括「最佳表現基金大獎」的《傑出表現》獎，和「最佳表現定期定額基金大獎」的《同級最佳》獎。
柏瑞多重資產特別收益基金，則是在「新台幣保守型股債混合」類別，獲得「最佳表現基金大獎」的《同級最佳》獎。柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金 - N 類型 (南非幣)，則是在「全球新興市場企業固定收益」類別，得到「最佳表現定期定額基金大獎」的《同級最佳》獎。
在總代理 MFS 全盛方面，MFS 全盛全球非投資等級債券基金在「全球高收益固定收益」類別，獲得「最佳表現定期定額基金大獎」的《傑出表現》獎。另外，MFS 全盛多元資產優選成長基金在「美元平衡型股債混合」類別，獲得「最佳表現定期定額基金大獎」的《同級最佳》獎。
柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人施宜君表示，亞債企業 2023 年獲利增溫，加上美國聯準會降息路徑符合預期，提振市場風險意願，今年第一季亞債指數 (摩根亞洲信貸指數) 表現回升，帶動利差進一步收斂。隨著企業體質持續改善、違約率降低與淨發行量呈現負值等因素，可望支撐未來亞債表現，就殖利率水準來看，目前亞債仍具有投資價值。
根據 BofA 的 4 月統計數據，2023 年亞債企業整體盈餘年增 1.9%，淨槓桿比例微幅增加 0.4 倍至 3.9 倍。其中，汽車、博弈與科技電子業的盈餘成長最強勁，原物料與房地產盈餘成長則最為疲弱。
此外，受惠於企業獲利的增長，今年第一季亞債的實際違約率僅 0.8%，優於預期。而且亞債信評遭到調降的趨勢亦出現減緩，尤其是亞洲非投資等級債券的趨勢更為明顯。至於亞債第一季的淨發行金額來到 - 150 億美元，在淨贖回創造強勁的再投資需求下，亦將對亞債市場形成有力的技術支撐。
柏瑞亞太非投資等級債券基金，聚焦在經濟前景、財政體質轉佳和主要央行延續寬鬆貨幣政策之亞洲國家，並鎖定以美元計價之亞太企業或金融機構所發行的非投資等級債為主。截至 3 月底，本基金在產業配置上前三大，依序為金融、循環性消費及能源業。不過，上述配置仍將依市況隨時調整，且須留意亞洲非投資債市仍有波動風險。
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