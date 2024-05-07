在台深耕逾30年 柏瑞投信榮獲《指標》台灣基金獎6座獎項肯定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-07 19:37

第八屆 BENCHMARK《指標》台灣基金大獎近期公布得獎名單，柏瑞投信包含總代理 MFS 全盛在內，分別在「固定收益類別」和「股債混合類別」榮獲 6 項大獎肯定。

柏瑞投資在台深耕超過 30 年，1989 年在台灣成立柏瑞投顧 (前友邦投顧) 暨 1997 年成立柏瑞投信，為台灣首家純外商背景的國際投信公司。

在以量化數據為評比基準的個別基金獎項中，柏瑞亞太非投資等級債券基金在「亞洲高息固定收益」類別，獲得 2 座大獎，包括「最佳表現基金大獎」的《傑出表現》獎，和「最佳表現定期定額基金大獎」的《同級最佳》獎。

柏瑞多重資產特別收益基金，則是在「新台幣保守型股債混合」類別，獲得「最佳表現基金大獎」的《同級最佳》獎。柏瑞 ESG 新興市場企業策略債券基金 - N 類型 (南非幣)，則是在「全球新興市場企業固定收益」類別，得到「最佳表現定期定額基金大獎」的《同級最佳》獎。

在總代理 MFS 全盛方面，MFS 全盛全球非投資等級債券基金在「全球高收益固定收益」類別，獲得「最佳表現定期定額基金大獎」的《傑出表現》獎。另外，MFS 全盛多元資產優選成長基金在「美元平衡型股債混合」類別，獲得「最佳表現定期定額基金大獎」的《同級最佳》獎。

柏瑞亞太非投資等級債券基金經理人施宜君表示，亞債企業 2023 年獲利增溫，加上美國聯準會降息路徑符合預期，提振市場風險意願，今年第一季亞債指數 (摩根亞洲信貸指數) 表現回升，帶動利差進一步收斂。隨著企業體質持續改善、違約率降低與淨發行量呈現負值等因素，可望支撐未來亞債表現，就殖利率水準來看，目前亞債仍具有投資價值。

根據 BofA 的 4 月統計數據，2023 年亞債企業整體盈餘年增 1.9%，淨槓桿比例微幅增加 0.4 倍至 3.9 倍。其中，汽車、博弈與科技電子業的盈餘成長最強勁，原物料與房地產盈餘成長則最為疲弱。

此外，受惠於企業獲利的增長，今年第一季亞債的實際違約率僅 0.8%，優於預期。而且亞債信評遭到調降的趨勢亦出現減緩，尤其是亞洲非投資等級債券的趨勢更為明顯。至於亞債第一季的淨發行金額來到 - 150 億美元，在淨贖回創造強勁的再投資需求下，亦將對亞債市場形成有力的技術支撐。