藥華藥罕見血癌新藥在美國市場滲透率成長 帶動4月營收年增逾9成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-06 14:26

藥華藥 (6446-TW) 受惠罕見血癌新藥 Ropeginterferon alfa-2b(Ropeg) 美國市場的滲透率穩定成長，帶動 4 月營收達 6.7 億元，年月雙增，其中年增達 9 成。

藥華藥 4 月營收 6.7 億元，月增 19.6%，年增 97.81%。累計今年 1 至 4 月營收 23.6 億元，年增同樣逾 9 成，達 91.87%。藥華藥 4 月營收以罕見血癌新藥 Ropeg 的美國銷售為主，營收動能來自 Ropeg 在美國市場滲透率提高，而 4 月歐洲則未補貨。

藥華藥表示，Ropeg 目前已取得歐美、韓國、日本、臺灣等多國真性紅血球增多症 (PV) 藥證，持續拓展全球市場。除了美國市場的穩定成長外，Ropeg 在日本市場同樣呈現成長，預期今年 6 月起日本病患可自行注射 Ropeg，一次更可拿取 3 個月的份量，因 Ropeg 已納入健保給付，如此可降低病患自付金額，有助於提升病人數及擴展市場，日本團隊樂觀看待今年營運。

今年 Ropeg 預計取得中國、馬來西亞及新加坡的 PV 藥證，一切順利推進中。同時，藥華藥已向巴西及哥倫比亞提出藥證申請。為供應給有醫療迫切需求的自費病人使用，公司已用專案進口的方式出貨至哥倫比亞。