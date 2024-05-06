2025年HBM價格再漲5-10% 占DRAM產值估逾3成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-06 16:30

研調機構 TrendForce 資深研究副總吳雅婷今 (6) 日表示，HBM 與 DDR5 價差約五倍，隨著 AI 晶片擴大採用 HBM，HBM 佔整體 DRAM 的產能及產值均大幅提升，以 2023 至 2025 年來看，HBM 佔 DRAM 總產能分別是 2%、5% 以及超過 10%，佔 DRAM 總產值 2024 年就可超過 20%，2025 年甚至有機會超過 30%。

吳雅婷指出，原廠今年第二季已提早與客戶針對 2025 年 HBM 進行議價，包含 HBM2e、HBM3 與 HBM3e，原廠決議漲價 5-10%，至於提前議價原因有三大點，一是 HBM 買方對於 AI 需求展望具高度信心，願意接受價格續漲。

二是 HBM3e 的 TSV 良率目前僅 40-60%，仍有提升空間，且並非三大原廠都已通過 HBM3e 的驗證，因此買方也願意接受漲價，以鎖定品質穩定的貨源。

最後則是未來 HBM 每 Gb 單價可能因 DRAM 供應商的可靠度，以及供應能力產生價差，對於供應商而言，未來平均銷售單價將會因此出現差異，並進一步影響獲利。