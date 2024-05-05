蔚華科攜手晶圓代工大廠 開發矽光子設備
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-05 11:30
老字號半導體設備廠蔚華科 (3055-TW) 積極開發自製設備，近期供應鏈指出，蔚華科攜手台灣晶圓代工大廠，透過派駐團隊方式，雙方共同合作開發矽光子 (SiPH) 檢測設備，由於晶片組要整合光子與電子，需要更精準的光電檢測技術，隨著明年陸續完成驗證，屆時檢測機台也會到位，有助蔚華科啟動新一波成長。
業界指出，矽光子需要電子與光學人才，設備開發難度相對高，蔚華科長年深耕檢測設備，具備電性檢測技術，在併購南方科技後，等同擁有完整的電性與光學技術，成為跨入矽光子檢測設備的重要關鍵。
蔚華科矽光子設備目前已導入客戶端，用在實驗室階段，隨著客戶將在 2025 年完成矽光子驗證，並在 2026 年將共同封裝光學元件 (CPO) 正式導入量產，也有助蔚華科自製設備表現。
另外，蔚華科同樣也將光學技術用在自製的 SiC 檢測設備，客戶群鎖定台、美、日系業者，預期今年上半年通過客戶認證後，下半年將正式出貨，可取代現有的破壞式檢測，減少 10% 的晶錠消耗，成為今年下半年自製設備銷售的一大動能。
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