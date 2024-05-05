蔚華科攜手晶圓代工大廠 開發矽光子設備

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-05 11:30

業界指出，矽光子需要電子與光學人才，設備開發難度相對高，蔚華科長年深耕檢測設備，具備電性檢測技術，在併購南方科技後，等同擁有完整的電性與光學技術，成為跨入矽光子檢測設備的重要關鍵。

蔚華科矽光子設備目前已導入客戶端，用在實驗室階段，隨著客戶將在 2025 年完成矽光子驗證，並在 2026 年將共同封裝光學元件 (CPO) 正式導入量產，也有助蔚華科自製設備表現。