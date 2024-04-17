鴻海劉揚偉談新任經濟部長 盼產業發展及用電更全面平衡
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-17 16:19
準總統賴清德內閣名單近日相繼出爐，經濟部長將由前崇越集團董事長郭智輝接任，對此，鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉今 (17) 日表示，期盼新任部長無論在經濟發展或是用電上，不是只看少數幾個產業，而能更全面、更平衡。
劉揚偉今日出席車用電子展，被問及對於新任經濟部長的期望時，他表示，希望新部長能讓台灣經濟能夠更平衡，而不是全部都集中在某個或是少數的產業上，要怎麼利用少數產業目前的優勢，把其他產業能夠帶起來。
劉揚偉進一步指出，每個產業有各自的極盛時期，但也會趨於平淡，當產業變成比較成熟的時候，就可能要思考如何去幫其他產業的忙，應該利用某個產業非常有影響力的時候，做一些對台灣整體有影響的事情。
在電力議題上，劉揚偉同樣認為，不是只看少數幾個產業，而是整個在台灣的各個行業還有民生相關用電，都要考慮進去，希望是有一個長期的規劃，因為用電並不是說明天要今天做就有了，可能要提前很長一段時間的規劃，佈局需要全面性。
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