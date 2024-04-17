鴻海劉揚偉談新任經濟部長 盼產業發展及用電更全面平衡

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-17 16:19

劉揚偉今日出席車用電子展，被問及對於新任經濟部長的期望時，他表示，希望新部長能讓台灣經濟能夠更平衡，而不是全部都集中在某個或是少數的產業上，要怎麼利用少數產業目前的優勢，把其他產業能夠帶起來。

劉揚偉進一步指出，每個產業有各自的極盛時期，但也會趨於平淡，當產業變成比較成熟的時候，就可能要思考如何去幫其他產業的忙，應該利用某個產業非常有影響力的時候，做一些對台灣整體有影響的事情。