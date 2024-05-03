無畏iPhone銷量下滑 華爾街樂看蘋果毛利率增、回購規模擴大

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-03 11:23

對蘋果 (AAPL-US) 來說，iPhone 銷量下滑 10% 似乎是個問題，因為該公司有一半的收入都仰賴這些設備。然而，當蘋果周四 (2 日) 公布第二季業績下滑時，投資人似乎不以為意，盤後股價反而勁揚 7%，且有望在周五 (3 日) 美股開盤後創下 2022 年 11 月以來最大漲幅。

CNBC 指出，這可能是因為相較於 iPhone 收入，華爾街選擇聚焦好的部分。蘋果上季毛利率擴大至 46.6%，且持續呈上升趨勢，背後反映的是不斷成長的服務業務，為公司帶來可觀的利潤。

蘋果也表示，繼上季下滑 4% 後，本季整體營收估實現「低個位數成長」。LSEG 指出，分析師預估蘋果 Q3 營收成長率將達 1.3%。

考量到蘋果近期的業務發展軌跡，Deepwater Asset Management 分析師 Gene Munster 認為，蘋果本季的營收指引「令人鬆一口氣」。

蘋果財報發布後，Munster 在 CNBC 節目「Fast Money」上表示：「我原先預期這項數字將持平，部分投資人甚至認為本季的數字將下滑幾個百分點。我認為這是帶動蘋果股價上漲的重要部分。」

蘋果周四 (2 日) 收盤上漲 2.20% 至每股 173.03 美元，對營收的樂觀看法，一度帶動盤後股價勁揚逾 7%，截稿前上漲 6%。

部分市場人士認為，對股價的最大催化劑是蘋果宣布了 1100 億美元的庫藏股計畫，這是該公司有史以來規模最大的一次。過去三年來，蘋果每年授權的回購規模為 900 億美元。

盤後股價上揚顯示投資人對蘋果龐大現金流的重視程度，以及該公司向股東返還更多現金的意願。

S&P Dow Jones Indices 數據顯示，過去十年截至 2023 年底，蘋果在股票回購方面已花費 6580 億美元，遙遙領先第二名的微軟。

蘋果財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 在財報電話會議中表示：「多年來，我們的自由現金流一直非常強勁，尤其是過去幾年。」