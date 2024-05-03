逾39億美元！微軟在東南亞大撒幣投資AI基建 卻因「這件事」排擠中國

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-03 13:34

全球軟體巨擘微軟 (MSFT-US) 執行長納德拉最新宣布未來四年將投資馬來西亞 22 億美元，建設雲端計算跟 AI 運算基礎設施，為 20 萬人提供 AI 技能培訓。這是微軟在亞洲推動其生成式 AI 技術的最新舉措，同時也是該公司在馬來西亞 32 年歷史中最大一筆投資。微軟資料中心此前主要設在新加坡。

納德拉在吉隆坡表示，微軟希望確保在大馬擁有世界一流的基礎設施，以便每個組織和新創企業都能受益。微軟在聲明中還說，將與大馬政府合作建立國家 AI 卓越中心，並增強國家的網路安全能力，以及支援大馬程式開發者社群的發展。

微軟指出，這些投資顯示該公司致力於將大馬發展成雲端院算和相關科技中心，包括生成式 AI，這將提升大馬的生產力、競爭力、韌性和經濟增長。

大馬貿易部長 Zafrul Tengku Abdul Aziz 也說，微軟發展必要的雲端和 AI 基礎建設，輔以 AI 培訓機會，將大幅強化大馬的數位實力。」

微軟在宣佈投資大馬前一天也宣佈將在泰國投資建立新的區域資料中心，但未透露投資金額，本周二 (4 月 30 日) 也在印尼宣佈投資 17 億美元，擴建資料中心。

微軟東協總裁 Andrea Della Mattea 說，微軟強調 AI 的策略不僅將帶動經濟增長，也能透過填補數位缺口跟確保所有人都有份來提升包容性，讓每位大馬民眾能在這個全新的數位世界裡蓬勃發展。

包括馬來西亞、泰國、印尼在內，微軟此次向東南亞共投資逾 39 億美元 (約 1182 億台幣)，再加上此前承諾在日本的 29 億美元投資，微軟這一輪投資總額要超過 68 億美元 (約 2061 億台幣)。

根據科爾尼的研究，到了 2030 年，AI 將為東南亞 GDP 貢獻近 1 兆美元，其中大馬將獲得 1150 億美元。

微軟周二也做出更廣大的承諾，到了 2025 年，將為東協成員國 250 萬人提供 AI 技能培訓。這些培訓和支援將與大馬、印尼、菲律賓、泰國和越南的政府、非營利組織、商業機構及社區合作提供。

這一連串消息引發市場關注。《CNBC》指出，作為全球最大科技巨頭，微軟一直擴大自身在東南亞的足跡，加大力道進軍東南亞，這對於產業有一些趨勢性作用，中國科技媒體《鈦媒體》指出，微軟之所以加大投資布局東南亞，主要有三大理由，分別是人才搭建、算力需求旺盛以及希望大力投資東南亞從而建立新生態

與此同時，在中美 AI 競爭下，微軟則選擇在 AI 研究上「隔離」中國，近期更發佈多篇研究報告指中國利用 AI 技術對其他地區大打資訊戰。